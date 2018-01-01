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У Миколаєві мати скинула своє немовля з мосту

У Миколаєві мати скинула своє немовля з мосту
Мати дитини пояснила патрульним, що вона сама скинула сина у воду через важкі сімейні обставини. Жінку затримали і передали слідчим.

У Миколаєві співробітники патрульної поліції разом з рибалками увечері в понеділок, 26 березня, витягли з води в Миколаєві 9-місячну дитину, яку нетвереза ​​мати скинула з мосту, - повідомляє «Кореспондент» з посиланням на патрульну поліцію Миколаївської області.

Інцидент стався на Інгульському мосту. Заявник повідомив, що жінка кричить, що її дитина нібито впала з мосту в річку.

«За лічені хвилини поліцейські прибули на місце події і побачили жінку, яка кричала, що її дев'ятимісячний син упав з мосту. Жінка була в неадекватному стані з явними ознаками сильного алкогольного сп'яніння», - йдеться в повідомленні.

Патрульні спустилися під міст і почали пошуки дитини. Вже через кілька хвилин лейтенант поліції Андрій Білоус помітив на воді щось схоже на дитячий одяг і забіг у воду. В цей час з розташованої неподалік човнової станції на крики про допомогу виїхав човен.

«Поліцейський привернув увагу чоловіків на човні за допомогою ліхтаря і разом з ними витягнув з води дитину. Причаливши до берега, Андрій з дитиною на руках побіг до карети швидкої допомоги, яка прибула за викликом, і передав лікарям дитину, яка втратила свідомість», - зазначили в поліції і додали, що зараз за життя хлопчика борються лікарі.

Пізніше 42-річна мати дитини пояснила патрульним, що вона сама скинула сина у воду через важкі сімейні обставини. Жінку затримали і передали слідчим для подальших розглядів.

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Теги: поліція, Миколаїв, кримінал, діти
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