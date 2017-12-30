У Луцьку шукають свідків аварії, в якій загинула жінка-медик

Валентини Новосад, яка



Про це пише Inna Na у групі Луцьк то є Луцьк у



"15 березня, приблизно о 18.30 год. не стало моєї мами. ... на джипі мчав 24-річний хлопець, дуже поспішав. Проїхав на червоне світло світлофору і вмить зник з поля зору. Це знімає на відеореєстратор активіст Авто Андони Луцька, що їхав позаду. Через дві хвилини після проїзду на червоне світло водій Роман Оноприюк збив двох жінок по вул. Карпенка-Карого за 20 м до пішоходного переходу. На здоровий глузд вже за 30-20 м до пішохідної зебри трема пригальмувати. Але ж хлопець кудись поспішав. Одна жінка потрапляє в реанімацію з переломом тазу та плеча. Друга жінка, 69-річна лікар, помирає відразу від численних розпивів внутрішніх органів та скелету", - йдеться у дописі.



Жінка зазначає, що наразі водій дає свідчення у суді і стверджує, що він їхав дозволені 50 кілометрів за годину.



"Люди, не лишайтеся байдужими! Відгукніться, якщо у вас є хоч якась інформація, або ви самі були свідками цієї трагедії!!", - пише жінка.



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