Де на Волині та у Луцьку не буде світла 28 березня





Володимир-Волинський район



1. 09:00 – 17:00

с. Селець: вул. Крайця

2.09:00 – 17:00

м. Володимир-Волинський вул. Івана Мазепи, Кальнишевського, Федьковича, Б. Лепкого, 21/2

3.09:00 – 17:00 Ферма, магазин с. Тростянка: вул. Гуденка, Ковпака, Терешкової, Шевченка



Горохівський район



1.09:00-17:00

ДВТП Волиньфарм-Аптечний пункт м. Горохів, вул. Б. Хмельницького

КП "Заготконтора"-Контора

КП "Заготконтора"-Магазин "Гардини"

Горохівський коледж ЛНАУ-Старий корпус

УТОГ

ФОП Бондаревич О.Д-Магазин Чумацький шлях

ФОП Сак М.О.-торговий кіоск "Гріль"

ФОП Бондар І. М.-Магазин Росток

ФОП Вишнивецька М.С-Магазин "Троянда"

ФОП Романовська Л.В-Магазин

ФОП Козловська О.Г.-магазин Квіти

ФОП Шевченко К.О.-Магазин Все для дому

ФОП Добродій М.П.-Торговий павільйон "Колібрі"

Стопачинська М.Н.-Магазин промислових товарів

Данилюк І.М.-Кафе

ФОП Красовська В.М.-Магазин промислових товарів

ФОП Вільчинський В.Є.-Майстерня

ФОП Мосієвич О.О-магазин Крамничка

ФОП Захаркін Н.В.-торговий кіоск "Все до столу"

ФОП Андрієнко І.Д.-Торговий павільйон

ФОП Бакальчук А.М-бар Голіндерка

ФОП Тимощук Л.В.-стоматполіклініка

ФОП Круковський О.А.-Майстерня

ФОП Шевчук І.О.-Гараж м. Горохів:

вул. Б. Хмельницького 11, 13, 16, 18

вул. Козацька,

вул. Полянка,

вул. Луцька

вул. Вишнева

вул. Соняшна,

вул. Дачна



2.09:00-17:00 Філія Луцька ДЕД "ДП"Волинський автодор"-столярний цех

Філія Луцька ДЕД "ДП"Волинський автодор"-Гараж



Іваничівський район



1.

9:00-16:30

с.Бортнів вул. Інтернаціональна



Камінь-Каширський район

«магазин», К-Каш. УГГ ПАТ „Волиньгаз” (ксс). с.Олексіївка, вул.. Олексіївка.

2.09:00 – 17:00 С/Рада с.Осівці

с.Ольшани вул.З.Космодем'янської



Ківерцівський район



1. 8:30-16:30 КТП-260 с.Башлики

КТП-260 с.Башлики

вул.40річчя Перемоги, Шкільна



Луцький район



1.10:00-17:00

ФОП Слюз Ольга Феодосіївна (магазин) с. Садів вул. Молодіжна, 10а



Любомльський та Шацький райони



1. 9:00-17:00

м.Любомль вул. Комбрига Аверіна, 45-ї Дивізіі, пров. Брестський

2. 9:00-17:00

с.Бірки

3. 9:00-17:00

смт Шацьк вул.Шевченка



Любешівський район



1. 10:00 – 17:00

магазин

с.Віл (частково)



Маневицький район



1. 10:00-17:00

Держсільгоспінспекція у Волинській області (адмінприміщення), Маневицька комунальна центральна аптека, ФОП Каразія Андрій Степанович (магазин), ФОП Дідух С.М. (виробнича база), ДП НАЕК "Енергоатом" ВП"Рівненська АЕС" (установка), ФОП Дубинович Людмила Омельянівна (магазин «Камелія». смт. Маневичі.

вул. Володимира Великого 1-24, вул. Героїв Майдану 7.



місто Нововолинськ



109:00-17:00 Дачний масив, табір «Прикордонник», готель «Три Бобри» с.Литовеж



Рожищенський район



1. 9:00-17:00 с.Доросині виробнича база, станція зв’язку, лікарня. с.Доросині вул. Фріда.

2. 9:00-17:00 с.Іванівка церква, кіоск, клуб, поштове віділення.

с.Духче пилорама, .

с.Корсині магазин, кіоск.

с.Літогоща ФАП, магаин, контора с/р, клуб, гараж, АТС, школа, бригади, артсвердловина, виробниче приміщення, бригади. с.Духче.

с.Іванівка

с.Корсині.

с.Літогоще.



Старовижівський район



1. 10:00-17:00 с.Смідин, куток Коршово

2. 10:00-17:00 с. Любохини вул..Поліська



Турійський район



1. 10:00-16:30

Пункт прийому молока, церква с.Маковичі

2. 09:00-16:30

с.м.т.Турійськ вул.Ставецька







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 28 березня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00 – 17:00с. Селець: вул. Крайця2.09:00 – 17:00м. Володимир-Волинський вул. Івана Мазепи, Кальнишевського, Федьковича, Б. Лепкого, 21/23.09:00 – 17:00 Ферма, магазин с. Тростянка: вул. Гуденка, Ковпака, Терешкової, Шевченка1.09:00-17:00ДВТП Волиньфарм-Аптечний пункт м. Горохів, вул. Б. ХмельницькогоКП "Заготконтора"-КонтораКП "Заготконтора"-Магазин "Гардини"Горохівський коледж ЛНАУ-Старий корпусУТОГФОП Бондаревич О.Д-Магазин Чумацький шляхФОП Сак М.О.-торговий кіоск "Гріль"ФОП Бондар І. М.-Магазин РостокФОП Вишнивецька М.С-Магазин "Троянда"ФОП Романовська Л.В-МагазинФОП Козловська О.Г.-магазин КвітиФОП Шевченко К.О.-Магазин Все для домуФОП Добродій М.П.-Торговий павільйон "Колібрі"Стопачинська М.Н.-Магазин промислових товарівДанилюк І.М.-КафеФОП Красовська В.М.-Магазин промислових товарівФОП Вільчинський В.Є.-МайстерняФОП Мосієвич О.О-магазин КрамничкаФОП Захаркін Н.В.-торговий кіоск "Все до столу"ФОП Андрієнко І.Д.-Торговий павільйонФОП Бакальчук А.М-бар ГоліндеркаФОП Тимощук Л.В.-стоматполіклінікаФОП Круковський О.А.-МайстерняФОП Шевчук І.О.-Гараж м. Горохів:вул. Б. Хмельницького 11, 13, 16, 18вул. Козацька,вул. Полянка,вул. Луцькавул. Вишневавул. Соняшна,вул. Дачна2.09:00-17:00 Філія Луцька ДЕД "ДП"Волинський автодор"-столярний цехФілія Луцька ДЕД "ДП"Волинський автодор"-Гараж1.9:00-16:30с.Бортнів вул. Інтернаціональна«магазин», К-Каш. УГГ ПАТ „Волиньгаз” (ксс). с.Олексіївка, вул.. Олексіївка.2.09:00 – 17:00 С/Рада с.Осівціс.Ольшани вул.З.Космодем'янської1. 8:30-16:30 КТП-260 с.БашликиКТП-260 с.Башликивул.40річчя Перемоги, Шкільна1.10:00-17:00ФОП Слюз Ольга Феодосіївна (магазин) с. Садів вул. Молодіжна, 10а1. 9:00-17:00м.Любомль вул. Комбрига Аверіна, 45-ї Дивізіі, пров. Брестський2. 9:00-17:00с.Бірки3. 9:00-17:00смт Шацьк вул.Шевченка1. 10:00 – 17:00магазинс.Віл (частково)1. 10:00-17:00Держсільгоспінспекція у Волинській області (адмінприміщення), Маневицька комунальна центральна аптека, ФОП Каразія Андрій Степанович (магазин), ФОП Дідух С.М. (виробнича база), ДП НАЕК "Енергоатом" ВП"Рівненська АЕС" (установка), ФОП Дубинович Людмила Омельянівна (магазин «Камелія». смт. Маневичі.вул. Володимира Великого 1-24, вул. Героїв Майдану 7.109:00-17:00 Дачний масив, табір «Прикордонник», готель «Три Бобри» с.Литовеж1. 9:00-17:00 с.Доросині виробнича база, станція зв’язку, лікарня. с.Доросині вул. Фріда.2. 9:00-17:00 с.Іванівка церква, кіоск, клуб, поштове віділення.с.Духче пилорама, .с.Корсині магазин, кіоск.с.Літогоща ФАП, магаин, контора с/р, клуб, гараж, АТС, школа, бригади, артсвердловина, виробниче приміщення, бригади. с.Духче.с.Іванівкас.Корсині.с.Літогоще.1. 10:00-17:00 с.Смідин, куток Коршово2. 10:00-17:00 с. Любохини вул..Поліська1. 10:00-16:30Пункт прийому молока, церква с.Маковичі2. 09:00-16:30с.м.т.Турійськ вул.Ставецька

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