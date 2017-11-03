На Волині бабусю вбив холодильник





26-го березня о 23:30 Володимир-Волинські поліцейські отримали повідомлення про нещасний побутовий випадок у селі Красностав Оваднівської ОТГ, - пише



У вечері, 26 березня, на 85-річну жительку села Красностав, яка перебувала сама вдома, впав холодильник. Від отриманих травм жінка загинула на місці.



Про інцидент повідомив поліцію родич, який проживав із бабусею.



Тіло загиблої відправили на експертизу.

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