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У місті на Волині відмовилися від побілки дерев

У місті на Волині відмовилися від побілки дерев
У Володимирі-Волинському підняли питання весняного благоустрою міста та підготовки до Великодніх свят, зокрема доцільності побілки дерев.

Про це йшлося 27 березня під час оперативної наради в міського голови Петра Саганюка, – пише БУГ.

Так, наради начальник КП «Полігон» Олександр Козичко звернувся до мера Володимира-Волинського із питанням, чи варто цьогоріч проводити побілку дерев у місті.

«Дерева не білити, бо кажуть, що це комуністичні пережитки. Хіба щось робити – це комуністичні пережитки?» – наголосив Петро Саганюк.

Крім того, цьогоріч через несприятливі погодні умови, може не відбутися загальноміська толока для прибирання міста. Однак, всім комунальним службам дали розпорядження готувати місто до Великодніх свят.

Вже від завтра, 28-го березня, у місті припинять різати хворі дерева.

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Теги: благоустрій, Володимир-Волинський
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