Затримали волинянина, який «обчистив» магазини
Сьогодні, 11:54
У Ковелі чоловік обікрав магазини побутової хімії та продуктів харчування.
Про це повідомляють у прес-службі поліції Волині.
Так, злодій виніс миючі засоби, продукти та алкоголь. Поліція встановила, що до правопорушень причетний 28-річний місцевий житель. Його раніше вже притягували до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів. Відомості за фактом крадіжки слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Крім того, у Володимирі-Волинському украли покрівельні матеріали з обійстя 61-річного місцевого мешканця. Правопорушення вчинив 34-річний житель Турійського району. Сума завданих ним господареві збитків становить 1 тис. грн.
За фактами крадіжок слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України. Винуватцям загрожує, зокрема, позбавлення волі строком до трьох років.
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Про це повідомляють у прес-службі поліції Волині.
Так, злодій виніс миючі засоби, продукти та алкоголь. Поліція встановила, що до правопорушень причетний 28-річний місцевий житель. Його раніше вже притягували до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів. Відомості за фактом крадіжки слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Крім того, у Володимирі-Волинському украли покрівельні матеріали з обійстя 61-річного місцевого мешканця. Правопорушення вчинив 34-річний житель Турійського району. Сума завданих ним господареві збитків становить 1 тис. грн.
За фактами крадіжок слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України. Винуватцям загрожує, зокрема, позбавлення волі строком до трьох років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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