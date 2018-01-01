Затримали волинянина, який «обчистив» магазини

У Ковелі чоловік обікрав магазини побутової хімії та продуктів харчування.Про це повідомляють у прес-службі поліції Волині.Так, злодій виніс миючі засоби, продукти та алкоголь. Поліція встановила, що до правопорушень причетний 28-річний місцевий житель. Його раніше вже притягували до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів. Відомості за фактом крадіжки слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.Крім того, у Володимирі-Волинському украли покрівельні матеріали з обійстя 61-річного місцевого мешканця. Правопорушення вчинив 34-річний житель Турійського району. Сума завданих ним господареві збитків становить 1 тис. грн.За фактами крадіжок слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України. Винуватцям загрожує, зокрема, позбавлення волі строком до трьох років.