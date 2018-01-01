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У літнього волинянина вилучили понад сотню патронів

У літнього волинянина вилучили понад сотню патронів
113 патронів калібру 5,6 мм знайшли в мешканця села Холонів Горохівського району.

Про це повідомляють у прес-службі поліції Волині.

Так, правоохоронці під час перевірки умов зберігання зброї та боєприпасів виявили у сейфі 61-річного волинянина 113 патронів калібру 5,6 мм, які господар зберігав незаконно. Боєприпаси вилучили та направили на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від трьох до семи років позбавлення волі.

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Теги: боєприпаси
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