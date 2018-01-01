У літнього волинянина вилучили понад сотню патронів





Про це повідомляють у прес-службі поліції Волині.



Так, правоохоронці під час перевірки умов зберігання зброї та боєприпасів виявили у сейфі 61-річного волинянина 113 патронів калібру 5,6 мм, які господар зберігав незаконно. Боєприпаси вилучили та направили на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.



Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від трьох до семи років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 113 патронів калібру 5,6 мм знайшли в мешканця села Холонів Горохівського району.Про це повідомляють у прес-службі поліції Волині.Так, правоохоронці під час перевірки умов зберігання зброї та боєприпасів виявили у сейфі 61-річного волинянина 113 патронів калібру 5,6 мм, які господар зберігав незаконно. Боєприпаси вилучили та направили на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від трьох до семи років позбавлення волі.

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