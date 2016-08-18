Польща розпочне будівництво паркану на кордоні з Україною





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«Ми передбачаємо, що будівництво паркану проти кабанів уздовж східного кордону Польщі повинно початися у вересні», – заявив у понеділок, 26 березня, міністр рільництва Польщі Кшиштоф Юрґєль.



Юрґєль спільно з європейським комісаром з питань здоров’я та безпеки харчових продуктів Витянісом Андрюкайтісом взяв участь у прес-конференції на завершення вчорашньої зустрічі у справі боротьби з вірусом африканської чуми свиней (АЧС) в Європейському Союзі.



За словами польського міністра, будівництво огорожі на східному кордоні має початися у вересні.



«Під час постійного комітету (Ради міністрів) буде розглянута резолюція у справі програми будівництва паркану. Опрацьовується закон. Ми передбачаємо, що у вересні має початися будівництво», – сказав очільник рільничого відомства.



Вартість побудови огорожі оцінюють у приблизно 300 млн злотих (71 млн євро). Це буде паркан з відповідною сіткою заввишки до двох метрів, що буде закріплений на глибині приблизно півметра. Огорожу збудують уздовж східного кордону Польщі з Україною та Білоруссю (приблизно тисяча кілометрів). Інвестицію хочуть завершити впродовж 3-4 років. Насамперед паркан будуть встановлювати у тих місцях, де є найбільший ризик міграції кабанів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Польщі планують збудувати паркан, що допоможе зупинити міграцію кабанів, які поширюють вірус африканської чуми свиней.Про це інформує Польське радіо «Ми передбачаємо, що будівництво паркану проти кабанів уздовж східного кордону Польщі повинно початися у вересні», – заявив у понеділок, 26 березня, міністр рільництва ПольщіЮрґєль спільно з європейським комісаром з питань здоров’я та безпеки харчових продуктів Витянісом Андрюкайтісом взяв участь у прес-конференції на завершення вчорашньої зустрічі у справі боротьби з вірусом африканської чуми свиней (АЧС) в Європейському Союзі.За словами польського міністра, будівництво огорожі на східному кордоні має початися у вересні.«Під час постійного комітету (Ради міністрів) буде розглянута резолюція у справі програми будівництва паркану. Опрацьовується закон. Ми передбачаємо, що у вересні має початися будівництво», – сказав очільник рільничого відомства.Вартість побудови огорожі оцінюють у приблизно 300 млн злотих (71 млн євро). Це буде паркан з відповідною сіткою заввишки до двох метрів, що буде закріплений на глибині приблизно півметра. Огорожу збудують уздовж східного кордону Польщі з Україною та Білоруссю (приблизно тисяча кілометрів). Інвестицію хочуть завершити впродовж 3-4 років. Насамперед паркан будуть встановлювати у тих місцях, де є найбільший ризик міграції кабанів.

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