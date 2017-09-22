Дівчину пограбували в потязі «Ковель-Червоноград»





Про це повідомляє





У сумочці дівчини був гаманець, в якому знаходилось 500 гривень, банківські карти та документи



26-го березня дівчина повідомила про інцидент Володимир-Волинських поліцейських.



Зазначила, що випадок відбувся за день до цього у потязі «Ковель-Червоноград».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мешканки Володимира-Волинського злодій викрав в поїзді сумочку з грошима та документами.Про це повідомляє «Буг». У сумочці дівчини був гаманець, в якому знаходилось 500 гривень, банківські карти та документи26-го березня дівчина повідомила про інцидент Володимир-Волинських поліцейських.Зазначила, що випадок відбувся за день до цього у потязі «Ковель-Червоноград».

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