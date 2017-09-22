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Дівчину пограбували в потязі «Ковель-Червоноград»

Дівчину пограбували в потязі «Ковель-Червоноград»
У мешканки Володимира-Волинського злодій викрав в поїзді сумочку з грошима та документами.

Про це повідомляє «Буг».


У сумочці дівчини був гаманець, в якому знаходилось 500 гривень, банківські карти та документи

26-го березня дівчина повідомила про інцидент Володимир-Волинських поліцейських.

Зазначила, що випадок відбувся за день до цього у потязі «Ковель-Червоноград».


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Теги: Володимир Волинський, потяг, пограбування
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