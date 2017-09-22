Дівчину пограбували в потязі «Ковель-Червоноград»
Сьогодні, 12:50
У мешканки Володимира-Волинського злодій викрав в поїзді сумочку з грошима та документами.
Про це повідомляє «Буг».
У сумочці дівчини був гаманець, в якому знаходилось 500 гривень, банківські карти та документи
26-го березня дівчина повідомила про інцидент Володимир-Волинських поліцейських.
Зазначила, що випадок відбувся за день до цього у потязі «Ковель-Червоноград».
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Про це повідомляє «Буг».
У сумочці дівчини був гаманець, в якому знаходилось 500 гривень, банківські карти та документи
26-го березня дівчина повідомила про інцидент Володимир-Волинських поліцейських.
Зазначила, що випадок відбувся за день до цього у потязі «Ковель-Червоноград».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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