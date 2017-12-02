Трагедія на Волині: у лісі загинув багатодітний батько, - ЗМІ
Сьогодні, 13:08
В селі Тур Ратнівського району стався трагічний випадок. У лісі загинув чоловік.
Зазначається, що чоловік на ім'я Василь, разом зі своїм 80-річним батьком поїхали у ліс зрізати сосну, - пише газета Вісник.
Коли зрізали дерево, то воно зависло, і Василь взявся його підрізати. Дерево впало на ногу чоловіка. Покликати когось на допомогу не мали змоги, адже із собою не взяли мобільного телефону. Поки батько визволив сина з пастки, то Василь стік кров’ю.
До слова, загиблий чоловік - батько трьох дітей, який ще й був опікуном для двох племінників, що зростали без тата і мами.
Це другий за тиждень випадок смертельного травмування у лісах Волині. Раніше повідомлялося про загибель чоловіка у Горохівському районі.
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Зазначається, що чоловік на ім'я Василь, разом зі своїм 80-річним батьком поїхали у ліс зрізати сосну, - пише газета Вісник.
Коли зрізали дерево, то воно зависло, і Василь взявся його підрізати. Дерево впало на ногу чоловіка. Покликати когось на допомогу не мали змоги, адже із собою не взяли мобільного телефону. Поки батько визволив сина з пастки, то Василь стік кров’ю.
До слова, загиблий чоловік - батько трьох дітей, який ще й був опікуном для двох племінників, що зростали без тата і мами.
Це другий за тиждень випадок смертельного травмування у лісах Волині. Раніше повідомлялося про загибель чоловіка у Горохівському районі.
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