Розповіли про зміни в первинній медичній допомозі з 1 липня





Про це у Facebook повідомила в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, – пишуть



За її словами, це своєрідний дороговказ для всіх сімейний лікарів, терапевтів та педіатрів.



Якою буде первинна медична допомога:



– сімейні лікарі спостерігатимуть за станом здоров’я, ставитимуть діагнози та лікуватимуть найбільш поширені хвороби, травми, отруєння;



– також вони вестимуть пацієнтів із хронічними захворюваннями;



– за потреби лікар даватиме направлення до фахівця вторинної чи третинної допомоги – лора, ендокринолога, хірурга тощо – чи буде консультуватись з ним щодо лікування;



– надаватиме невідкладну допомогу при гострому розладі фізичного чи психічного здоров’я, якщо не потрібно екстреної, спеціалізованої або високоспеціалізованої меддопомоги;



– вчасно виявлятиме ризики для здоров’я, проконсультує – як позбутися шкідливих звичок, де знайти додаткову допомогу і перейти на здоровий спосіб життя;



– у компетенції лікаря первинки – спостереження за здоровою дитиною, неускладненою вагітністю й окремі послуги паліативної допомоги;



– лікар також видасть потрібну довідку, листок непрацездатності, направлення для проходження медико-соціальної експертизи тощо;



– записатись до лікаря можна буде особисто, телефоном, електронною поштою чи іншими доступними засобами. За потреби лікар може виїхати до пацієнта додому;



– якщо лікар у відпустці чи з інших причин не може прийняти пацієнта, то заклад охорони здоров’я має забезпечити заміну і заздалегідь повідомити його пацієнтів;



– Згідно з порядком, оптимальний обсяг практики для сімейного лікаря складає 1 800 пацієнтів, терапевта – 2 000, педіатра – 900.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство охорони здоров’я затвердило порядок надання первинної медичної допомоги, який набере чинності 1 липня.Про це у Facebook повідомила в.о. міністра охорони здоров’я, – пишуть Факти ICTV За її словами, це своєрідний дороговказ для всіх сімейний лікарів, терапевтів та педіатрів.Якою буде первинна медична допомога:– сімейні лікарі спостерігатимуть за станом здоров’я, ставитимуть діагнози та лікуватимуть найбільш поширені хвороби, травми, отруєння;– також вони вестимуть пацієнтів із хронічними захворюваннями;– за потреби лікар даватиме направлення до фахівця вторинної чи третинної допомоги – лора, ендокринолога, хірурга тощо – чи буде консультуватись з ним щодо лікування;– надаватиме невідкладну допомогу при гострому розладі фізичного чи психічного здоров’я, якщо не потрібно екстреної, спеціалізованої або високоспеціалізованої меддопомоги;– вчасно виявлятиме ризики для здоров’я, проконсультує – як позбутися шкідливих звичок, де знайти додаткову допомогу і перейти на здоровий спосіб життя;– у компетенції лікаря первинки – спостереження за здоровою дитиною, неускладненою вагітністю й окремі послуги паліативної допомоги;– лікар також видасть потрібну довідку, листок непрацездатності, направлення для проходження медико-соціальної експертизи тощо;– записатись до лікаря можна буде особисто, телефоном, електронною поштою чи іншими доступними засобами. За потреби лікар може виїхати до пацієнта додому;– якщо лікар у відпустці чи з інших причин не може прийняти пацієнта, то заклад охорони здоров’я має забезпечити заміну і заздалегідь повідомити його пацієнтів;– Згідно з порядком, оптимальний обсяг практики для сімейного лікаря складає 1 800 пацієнтів, терапевта – 2 000, педіатра – 900.

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