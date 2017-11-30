На арені розваг «GeneratorCity» даруватимуть ролики
Сьогодні, 17:25
Арена розваг «GeneratorCity» продовжує тішити любителів активного відпочину на роликах. Усі, хто десять разів відвідає роледром мають нагоду отримати сучасні ковзани у подарунок.
На арені розваг «GeneratorCity» - акція для любителів кататися на роликах. Відвідавши роледром усім видається анкета, зібравши десять відміток (по одній за кожне відвідування) готовий купон слід вкинути у скриньку.
Розіграш новенької пари професійних роликів відбудеться 1 квітня о 14 годині на арені розваг GeneratorCity. Присутність – обов’язкова, тож покататися та отримати нагоду виграти чудові ковзани запрошують усіх, хто брав участь в акції.
Окрім того, відтепер на арені можна покататися на транспорті "майбутнього". В прокаті - гіроборди, гіроскутери та моноколесо.
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На арені розваг «GeneratorCity» - акція для любителів кататися на роликах. Відвідавши роледром усім видається анкета, зібравши десять відміток (по одній за кожне відвідування) готовий купон слід вкинути у скриньку.
Розіграш новенької пари професійних роликів відбудеться 1 квітня о 14 годині на арені розваг GeneratorCity. Присутність – обов’язкова, тож покататися та отримати нагоду виграти чудові ковзани запрошують усіх, хто брав участь в акції.
Окрім того, відтепер на арені можна покататися на транспорті "майбутнього". В прокаті - гіроборди, гіроскутери та моноколесо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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