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На арені розваг «GeneratorCity» даруватимуть ролики

На арені розваг «GeneratorCity» даруватимуть ролики
Арена розваг «GeneratorCity» продовжує тішити любителів активного відпочину на роликах. Усі, хто десять разів відвідає роледром мають нагоду отримати сучасні ковзани у подарунок.

На арені розваг «GeneratorCity» - акція для любителів кататися на роликах. Відвідавши роледром усім видається анкета, зібравши десять відміток (по одній за кожне відвідування) готовий купон слід вкинути у скриньку.

Розіграш новенької пари професійних роликів відбудеться 1 квітня о 14 годині на арені розваг GeneratorCity. Присутність – обов’язкова, тож покататися та отримати нагоду виграти чудові ковзани запрошують усіх, хто брав участь в акції.

Окрім того, відтепер на арені можна покататися на транспорті "майбутнього". В прокаті - гіроборди, гіроскутери та моноколесо.
На арені розваг «GeneratorCity» даруватимуть ролики

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Теги: ролики, GeneratorCity
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