На арені розваг «GeneratorCity» даруватимуть ролики

Арена розваг «GeneratorCity» продовжує тішити любителів активного відпочину на роликах. Усі, хто десять разів відвідає роледром мають нагоду отримати сучасні ковзани у подарунок.На арені розваг «GeneratorCity» - акція для любителів кататися на роликах. Відвідавши роледром усім видається анкета, зібравши десять відміток (по одній за кожне відвідування) готовий купон слід вкинути у скриньку.Розіграш новенької пари професійних роликів відбудеться 1 квітня о 14 годині на арені розваг GeneratorCity. Присутність – обов’язкова, тож покататися та отримати нагоду виграти чудові ковзани запрошують усіх, хто брав участь в акції.Окрім того, відтепер на арені можна покататися на транспорті "майбутнього". В прокаті - гіроборди, гіроскутери та моноколесо.