вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Повідомили, як мінятиметься погода протягом тижня

Повідомили, як мінятиметься погода протягом тижня
Упродовж поточного тижня погода в Україні змінюватиметься – від короткочасного похолодання до потепління з опадами.

Про це повідомила в ефірі Еспресо.TV синоптик Наталка Діденко.

«Найближчими днями температура повітря трохи скакатиме, атмосферний тиск – також, вологість то збільшуватиметься, то зменшуватиметься. Нас перетинатимуть атмосферні фронти, тому періодично можуть бути від невеликих до помірних дощів або збільшення хмарності з вологістю», – сказала метеоролог.

28 березня в Україні очікується невелике короткочасне похолодання, яке триватиме 28-29 березня. Найбільше воно торкнеться північної частини, північного заходу та північного сходу – вдень до 0...+3°C. На півдні та на крайньому заході залишатиметься відносно тепла погода, але з дощами, а там, де температура знизиться, можливий мокрий сніг.

У Києві 28 березня очікується короткочасне похолодання, ймовірні опади у вигляді мокрого снігу, щоправда, невеликі.

З четверга, 29 березня, температура повітря вирівняється і знову почне підвищуватися, сягатиме до +6...+11°C у другій половині тижня. Це потепління супроводжуватиметься вологою погодою, дощами, а наприкінці тижня – в суботу та неділю – очікується посилення вітру до періодичних штормових поривів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: погода, прогноз
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцьку міську раду пікетуватимуть через тролейбуси з Швейцарії
Міська влада за час керування «УКРОПу» суттєво втратила довіру лучан, - опитування
Візит Петра Порошенка в Луцьк. АРХІВ ТРАНСЛЯЦІЇ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ресторани у Швейцарії та готелі у Великобританії: на що витрачав кошти Ігор Палиця в 2017 році
Сьогодні, 14:08
Врятовані кажани оселились у Луцькому зоопарку. ВІДЕО
Сьогодні, 14:00
Повідомили, як мінятиметься погода протягом тижня
Сьогодні, 13:48
На Волині розшукують 21-річного юнака
Сьогодні, 13:34
Розповіли про зміни в первинній медичній допомозі з 1 липня
Сьогодні, 13:13
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 27 березня Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 27 березня
26 березень, 20:00
Синоптики прогнозують дощі та похолодання Синоптики прогнозують дощі та похолодання
26 березень, 12:15
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 24 і 25 березня Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 24 і 25 березня
23 березень, 20:00
Синоптики обіцяють потепління до +16 Синоптики обіцяють потепління до +16
23 березень, 11:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучани просять ще один маршрут із Дубнівської
26 березень, 10:24
 2
Луцьку міську раду пікетуватимуть через тролейбуси з Швейцарії
Сьогодні, 08:40
 1
ЖК «Caramel Residence» у Луцьку: коли якість на першому місці*
26 березень, 12:30
 1
У Луцьку спіймали п’яного водія з підробленими правами
Сьогодні, 14:12
 0
Ресторани у Швейцарії та готелі у Великобританії: на що витрачав кошти Ігор Палиця в 2017 році
Сьогодні, 14:08
 0
Медіа
відео
1/8