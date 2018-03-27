Повідомили, як мінятиметься погода протягом тижня
Сьогодні, 13:48
Упродовж поточного тижня погода в Україні змінюватиметься – від короткочасного похолодання до потепління з опадами.
Про це повідомила в ефірі Еспресо.TV синоптик Наталка Діденко.
«Найближчими днями температура повітря трохи скакатиме, атмосферний тиск – також, вологість то збільшуватиметься, то зменшуватиметься. Нас перетинатимуть атмосферні фронти, тому періодично можуть бути від невеликих до помірних дощів або збільшення хмарності з вологістю», – сказала метеоролог.
28 березня в Україні очікується невелике короткочасне похолодання, яке триватиме 28-29 березня. Найбільше воно торкнеться північної частини, північного заходу та північного сходу – вдень до 0...+3°C. На півдні та на крайньому заході залишатиметься відносно тепла погода, але з дощами, а там, де температура знизиться, можливий мокрий сніг.
У Києві 28 березня очікується короткочасне похолодання, ймовірні опади у вигляді мокрого снігу, щоправда, невеликі.
З четверга, 29 березня, температура повітря вирівняється і знову почне підвищуватися, сягатиме до +6...+11°C у другій половині тижня. Це потепління супроводжуватиметься вологою погодою, дощами, а наприкінці тижня – в суботу та неділю – очікується посилення вітру до періодичних штормових поривів.
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Про це повідомила в ефірі Еспресо.TV синоптик Наталка Діденко.
«Найближчими днями температура повітря трохи скакатиме, атмосферний тиск – також, вологість то збільшуватиметься, то зменшуватиметься. Нас перетинатимуть атмосферні фронти, тому періодично можуть бути від невеликих до помірних дощів або збільшення хмарності з вологістю», – сказала метеоролог.
28 березня в Україні очікується невелике короткочасне похолодання, яке триватиме 28-29 березня. Найбільше воно торкнеться північної частини, північного заходу та північного сходу – вдень до 0...+3°C. На півдні та на крайньому заході залишатиметься відносно тепла погода, але з дощами, а там, де температура знизиться, можливий мокрий сніг.
У Києві 28 березня очікується короткочасне похолодання, ймовірні опади у вигляді мокрого снігу, щоправда, невеликі.
З четверга, 29 березня, температура повітря вирівняється і знову почне підвищуватися, сягатиме до +6...+11°C у другій половині тижня. Це потепління супроводжуватиметься вологою погодою, дощами, а наприкінці тижня – в суботу та неділю – очікується посилення вітру до періодичних штормових поривів.
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