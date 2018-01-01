Врятовані кажани оселились у Луцькому зоопарку. ВІДЕО





Нагадаємо, що місцеві жителі



"Цим істотам у звіринці комфортно, бо тут про них дбають та створюють усі умови для перебування", - інформує директор КП "Луцький зоопарк" Людмила Денисенко.



"Нічниця - це найбільш розповсюджений вид, який зустрічається на теритрії України. Вони зустрічаються в чагарниках, лісах і обирають своїм житлом порожні дерева або печери", - розповіла працівниця зоопарку Олена Самчук.



Годують кажанів кожного окремо і вручну. Для того, щоб нагодувати одну летючу мишу треба немало часу. Зі слів Людмили Денисенко, доглядатимуть за кажанами допоки вони не одужають.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькому зоопарку оселились нові мешканці — 17 кажанів. Привезли їх з Володимира-Волинського.Нагадаємо, що місцеві жителі врятували тварин , котрі після зрізання дерев залишились без домівки, - інформує Суспільне Волині "Цим істотам у звіринці комфортно, бо тут про них дбають та створюють усі умови для перебування", - інформує директор КП "Луцький зоопарк""Нічниця - це найбільш розповсюджений вид, який зустрічається на теритрії України. Вони зустрічаються в чагарниках, лісах і обирають своїм житлом порожні дерева або печери", - розповіла працівниця зоопаркуГодують кажанів кожного окремо і вручну. Для того, щоб нагодувати одну летючу мишу треба немало часу. Зі слів Людмили Денисенко, доглядатимуть за кажанами допоки вони не одужають.Дивитися більше у сюжеті:

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