Врятовані кажани оселились у Луцькому зоопарку. ВІДЕО
Сьогодні, 14:00
У Луцькому зоопарку оселились нові мешканці — 17 кажанів. Привезли їх з Володимира-Волинського.
Нагадаємо, що місцеві жителі врятували тварин, котрі після зрізання дерев залишились без домівки, - інформує Суспільне Волині.
"Цим істотам у звіринці комфортно, бо тут про них дбають та створюють усі умови для перебування", - інформує директор КП "Луцький зоопарк" Людмила Денисенко.
"Нічниця - це найбільш розповсюджений вид, який зустрічається на теритрії України. Вони зустрічаються в чагарниках, лісах і обирають своїм житлом порожні дерева або печери", - розповіла працівниця зоопарку Олена Самчук.
Годують кажанів кожного окремо і вручну. Для того, щоб нагодувати одну летючу мишу треба немало часу. Зі слів Людмили Денисенко, доглядатимуть за кажанами допоки вони не одужають.
Дивитися більше у сюжеті:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Нагадаємо, що місцеві жителі врятували тварин, котрі після зрізання дерев залишились без домівки, - інформує Суспільне Волині.
"Цим істотам у звіринці комфортно, бо тут про них дбають та створюють усі умови для перебування", - інформує директор КП "Луцький зоопарк" Людмила Денисенко.
"Нічниця - це найбільш розповсюджений вид, який зустрічається на теритрії України. Вони зустрічаються в чагарниках, лісах і обирають своїм житлом порожні дерева або печери", - розповіла працівниця зоопарку Олена Самчук.
Годують кажанів кожного окремо і вручну. Для того, щоб нагодувати одну летючу мишу треба немало часу. Зі слів Людмили Денисенко, доглядатимуть за кажанами допоки вони не одужають.
Дивитися більше у сюжеті:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку спіймали п’яного водія з підробленими правами
Сьогодні, 14:12
Ресторани у Швейцарії та готелі у Великобританії: на що витрачав кошти Ігор Палиця в 2017 році
Сьогодні, 14:08
Врятовані кажани оселились у Луцькому зоопарку. ВІДЕО
Сьогодні, 14:00
Повідомили, як мінятиметься погода протягом тижня
Сьогодні, 13:48
На Волині розшукують 21-річного юнака
Сьогодні, 13:34
Медіа