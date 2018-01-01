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Врятовані кажани оселились у Луцькому зоопарку. ВІДЕО

Врятовані кажани оселились у Луцькому зоопарку. ВІДЕО
У Луцькому зоопарку оселились нові мешканці — 17 кажанів. Привезли їх з Володимира-Волинського.

Нагадаємо, що місцеві жителі врятували тварин, котрі після зрізання дерев залишились без домівки, - інформує Суспільне Волині.

"Цим істотам у звіринці комфортно, бо тут про них дбають та створюють усі умови для перебування", - інформує директор КП "Луцький зоопарк" Людмила Денисенко.

"Нічниця - це найбільш розповсюджений вид, який зустрічається на теритрії України. Вони зустрічаються в чагарниках, лісах і обирають своїм житлом порожні дерева або печери", - розповіла працівниця зоопарку Олена Самчук.

Годують кажанів кожного окремо і вручну. Для того, щоб нагодувати одну летючу мишу треба немало часу. Зі слів Людмили Денисенко, доглядатимуть за кажанами допоки вони не одужають.

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Теги: зоопарк, кажани
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