У Луцьку спіймали п’яного водія з підробленими правами
Сьогодні, 14:12
У Луцьку на водія, який з самого ранку їздив нетверезим, оформили 2 адмінматеріали.
Так, сьогодні близько 10 години ранку, по вулиці Глушець у Луцьку, екіпаж патрульних помітив Mercedes на іноземній реєстрації, припаркований з порушенням, -інформує Патрульна поліція Волині.
Інспектори підійшли до водія, який дрімав за кермом, але той, побачивши полісменів, розпочав рух, однак був зупинений.
Патрульні попросили пред’явити документи та помітили у чоловіка ознаки сп’яніння.
При перевірці посвідчення водія встановили, що документ має ознаки підробки та викликали слідчо-оперативну групу. З'ясувалось, що він був позбавлений права керування на 5 років ще в 2014 році.
Проходити перевірку на стан сп’яніння порушник відмовився у присутності 2 свідків.
На 30-річного водія оформили відповідний протокол та постанову.
Автомобіль забрав тверезий родич, а посвідчення водія вилучила слідчо-оперативна група.
«Коли оформляли адміністративні матеріали, на місце події прибула «група підтримки» водія. Виявляється, він написав у чаті, що його незаконно затримали. Тож ці люди приїхали дізнатись, чи все ми правильно робимо, але потім поїхали», - повідомив інспектор Патрульної поліції Волині Дмитро.
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Так, сьогодні близько 10 години ранку, по вулиці Глушець у Луцьку, екіпаж патрульних помітив Mercedes на іноземній реєстрації, припаркований з порушенням, -інформує Патрульна поліція Волині.
Інспектори підійшли до водія, який дрімав за кермом, але той, побачивши полісменів, розпочав рух, однак був зупинений.
Патрульні попросили пред’явити документи та помітили у чоловіка ознаки сп’яніння.
При перевірці посвідчення водія встановили, що документ має ознаки підробки та викликали слідчо-оперативну групу. З'ясувалось, що він був позбавлений права керування на 5 років ще в 2014 році.
Проходити перевірку на стан сп’яніння порушник відмовився у присутності 2 свідків.
На 30-річного водія оформили відповідний протокол та постанову.
Автомобіль забрав тверезий родич, а посвідчення водія вилучила слідчо-оперативна група.
«Коли оформляли адміністративні матеріали, на місце події прибула «група підтримки» водія. Виявляється, він написав у чаті, що його незаконно затримали. Тож ці люди приїхали дізнатись, чи все ми правильно робимо, але потім поїхали», - повідомив інспектор Патрульної поліції Волині Дмитро.
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Коментарі 1
"Автомобіль забрав тверезий родич" - це що за абсурд? Хіба автомобіль не повинні були вилучити на штрафмайданчик?
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