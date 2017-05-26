У Луцьку спіймали п’яного водія з підробленими правами

У Луцьку на водія, який з самого ранку їздив нетверезим, оформили 2 адмінматеріали.Так, сьогодні близько 10 години ранку, по вулиці Глушець у Луцьку, екіпаж патрульних помітив Mercedes на іноземній реєстрації, припаркований з порушенням, -інформує Патрульна поліція Волині.Інспектори підійшли до водія, який дрімав за кермом, але той, побачивши полісменів, розпочав рух, однак був зупинений.Патрульні попросили пред’явити документи та помітили у чоловіка ознаки сп’яніння.При перевірці посвідчення водія встановили, що документ має ознаки підробки та викликали слідчо-оперативну групу. З'ясувалось, що він був позбавлений права керування на 5 років ще в 2014 році.Проходити перевірку на стан сп’яніння порушник відмовився у присутності 2 свідків.На 30-річного водія оформили відповідний протокол та постанову.Автомобіль забрав тверезий родич, а посвідчення водія вилучила слідчо-оперативна група.«Коли оформляли адміністративні матеріали, на місце події прибула «група підтримки» водія. Виявляється, він написав у чаті, що його незаконно затримали. Тож ці люди приїхали дізнатись, чи все ми правильно робимо, але потім поїхали», - повідомив інспектор Патрульної поліції Волині