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На Волині прикордонники затримали контрабандиста

На Волині прикордонники затримали контрабандиста
Військовослужбовці Луцького загону виявили чоловіка, котрий намагався перевезти через кордон 250 пачок сигарет.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

В пунктах пропуску «Ягодин» військовослужбовці Луцького загону виявили у салоні автомобіля «Fiat» та в особистих речах українця, що слідував легковиком «Audi» 150 250 пачок сигарет прихованих від контролю.

Наразі стосовно стосовно складено відповідні протоколи. Знайдені сигарети передано працівникам фіскальної служби.

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Теги: прикордонники, кордон, контрабанда
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