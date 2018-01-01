На Волині прикордонники затримали контрабандиста





Про це повідомляє



В пунктах пропуску «Ягодин» військовослужбовці Луцького загону виявили у салоні автомобіля «Fiat» та в особистих речах українця, що слідував легковиком «Audi» 150 250 пачок сигарет прихованих від контролю.



Наразі стосовно стосовно складено відповідні протоколи. Знайдені сигарети передано працівникам фіскальної служби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Військовослужбовці Луцького загону виявили чоловіка, котрий намагався перевезти через кордон 250 пачок сигарет.Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.В пунктах пропуску «Ягодин» військовослужбовці Луцького загону виявили у салоні автомобіля «Fiat» та в особистих речах українця, що слідував легковиком «Audi» 150 250 пачок сигарет прихованих від контролю.Наразі стосовно стосовно складено відповідні протоколи. Знайдені сигарети передано працівникам фіскальної служби.

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