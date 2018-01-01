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На луцькому ЖК «Супернова» зводять одночасно 5 будинків. ФОТО

На луцькому ЖК «Супернова» зводять одночасно 5 будинків. ФОТО
На будівництві першого «космічного» житлового комплексу «Супернова» від Будівельної компанії «Інвестор» одночасно тривають роботи на п'ятьох будинках.

На «Суперновій» продовжують облаштування вже майже готових другого і третього будинків. Наразі робітники проводять внутрішні роботи, розводять водопостачання та електрику, підключають газ. Також у третьому будинку готуються до встановлення дверей, а у другому - «в розпалі» встановлення радіаторів і котлів.

У першому будинку тривають фасадні роботи та облаштування водопостачання та газопостачання.

У четвертому будинку мурують четвертий поверх. А в п'ятому, найновішому, будинку тривають роботи з облаштування фундаменту.

Нагадаємо, на іншому об'єкті компанії «Інвестор» - ЖК «Юпітер» - розпочали зведення третього будинку. Перші 10 квартир у будинку продають лише 12 тисяч гривень за квадратний метр.

Детальну інформацію про ЖК «Супернова» можна отримати у відділі продажів: 095 030 20 10, 096 030 20 10, вул. Цегельна, 28, м. Луцьк.


Перший будинок
Перший будинок
Перший будинок
Перший будинок
Перший і другий будинки
Перший і другий будинки
Перший будинок
Перший будинок
Перший будинок
Перший будинок
Третій будинок
Третій будинок
Перший і другий будинки
Перший і другий будинки
На луцькому ЖК «Супернова» зводять одночасно 5 будинків. ФОТО
На луцькому ЖК «Супернова» зводять одночасно 5 будинків. ФОТО
На луцькому ЖК «Супернова» зводять одночасно 5 будинків. ФОТО
На луцькому ЖК «Супернова» зводять одночасно 5 будинків. ФОТО
На луцькому ЖК «Супернова» зводять одночасно 5 будинків. ФОТО
На луцькому ЖК «Супернова» зводять одночасно 5 будинків. ФОТО
На луцькому ЖК «Супернова» зводять одночасно 5 будинків. ФОТО
На луцькому ЖК «Супернова» зводять одночасно 5 будинків. ФОТО
На луцькому ЖК «Супернова» зводять одночасно 5 будинків. ФОТО
На луцькому ЖК «Супернова» зводять одночасно 5 будинків. ФОТО
На луцькому ЖК «Супернова» зводять одночасно 5 будинків. ФОТО
На луцькому ЖК «Супернова» зводять одночасно 5 будинків. ФОТО
На луцькому ЖК «Супернова» зводять одночасно 5 будинків. ФОТО
На луцькому ЖК «Супернова» зводять одночасно 5 будинків. ФОТО
На луцькому ЖК «Супернова» зводять одночасно 5 будинків. ФОТО
На луцькому ЖК «Супернова» зводять одночасно 5 будинків. ФОТО
На луцькому ЖК «Супернова» зводять одночасно 5 будинків. ФОТО
На луцькому ЖК «Супернова» зводять одночасно 5 будинків. ФОТО
На луцькому ЖК «Супернова» зводять одночасно 5 будинків. ФОТО
Четвертий будинок
Четвертий будинок
На луцькому ЖК «Супернова» зводять одночасно 5 будинків. ФОТО
На луцькому ЖК «Супернова» зводять одночасно 5 будинків. ФОТО
На луцькому ЖК «Супернова» зводять одночасно 5 будинків. ФОТО
На луцькому ЖК «Супернова» зводять одночасно 5 будинків. ФОТО
Четвертий будинок
Четвертий будинок
Четвертий будинок
Четвертий будинок
Котлован п'ятого будинку
Котлован п'ятого будинку
На луцькому ЖК «Супернова» зводять одночасно 5 будинків. ФОТО
Зліва направо: третій, другий та перший будинки
Зліва направо: третій, другий та перший будинки
На луцькому ЖК «Супернова» зводять одночасно 5 будинків. ФОТО
На луцькому ЖК «Супернова» зводять одночасно 5 будинків. ФОТО
На луцькому ЖК «Супернова» зводять одночасно 5 будинків. ФОТО
На луцькому ЖК «Супернова» зводять одночасно 5 будинків. ФОТО
На луцькому ЖК «Супернова» зводять одночасно 5 будинків. ФОТО
На луцькому ЖК «Супернова» зводять одночасно 5 будинків. ФОТО
На луцькому ЖК «Супернова» зводять одночасно 5 будинків. ФОТО
На луцькому ЖК «Супернова» зводять одночасно 5 будинків. ФОТО
На луцькому ЖК «Супернова» зводять одночасно 5 будинків. ФОТО
На луцькому ЖК «Супернова» зводять одночасно 5 будинків. ФОТО

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Теги: ЖК Супернова, Будівельна компанія Інвестор, варте уваги
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