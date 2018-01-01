На луцькому ЖК «Супернова» зводять одночасно 5 будинків. ФОТО
Сьогодні, 09:04
На будівництві першого «космічного» житлового комплексу «Супернова» від Будівельної компанії «Інвестор» одночасно тривають роботи на п'ятьох будинках.
На «Суперновій» продовжують облаштування вже майже готових другого і третього будинків. Наразі робітники проводять внутрішні роботи, розводять водопостачання та електрику, підключають газ. Також у третьому будинку готуються до встановлення дверей, а у другому - «в розпалі» встановлення радіаторів і котлів.
У першому будинку тривають фасадні роботи та облаштування водопостачання та газопостачання.
У четвертому будинку мурують четвертий поверх. А в п'ятому, найновішому, будинку тривають роботи з облаштування фундаменту.
Нагадаємо, на іншому об'єкті компанії «Інвестор» - ЖК «Юпітер» - розпочали зведення третього будинку. Перші 10 квартир у будинку продають лише 12 тисяч гривень за квадратний метр.
Детальну інформацію про ЖК «Супернова» можна отримати у відділі продажів: 095 030 20 10, 096 030 20 10, вул. Цегельна, 28, м. Луцьк.
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На «Суперновій» продовжують облаштування вже майже готових другого і третього будинків. Наразі робітники проводять внутрішні роботи, розводять водопостачання та електрику, підключають газ. Також у третьому будинку готуються до встановлення дверей, а у другому - «в розпалі» встановлення радіаторів і котлів.
У першому будинку тривають фасадні роботи та облаштування водопостачання та газопостачання.
У четвертому будинку мурують четвертий поверх. А в п'ятому, найновішому, будинку тривають роботи з облаштування фундаменту.
Нагадаємо, на іншому об'єкті компанії «Інвестор» - ЖК «Юпітер» - розпочали зведення третього будинку. Перші 10 квартир у будинку продають лише 12 тисяч гривень за квадратний метр.
Детальну інформацію про ЖК «Супернова» можна отримати у відділі продажів: 095 030 20 10, 096 030 20 10, вул. Цегельна, 28, м. Луцьк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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