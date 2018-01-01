Луцьке кафе розшукує своїх «героїв»: відпочили і не заплатили. ВІДЕО
Сьогодні, 14:52
Адміністрація луцького кафе «ДанГО» розшукує клієнтів, які не розрахувались із закладом за замовлене меню.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці закладу Кафе ДанГО у соціальній мережі Facebook.
Як з’ясувалося, компанія молодиків посиділа на чималу суму і втекла.
"ДОПОМОЖІТЬ ідентифікувати осіб в м. Луцьку! Наїлися, напилися на 707 грн, не розрахувалися і втікли! Все на відео" - йдеться у повідомлені.
Нагадаємо, що не так давно, схожа ситуація трапилася в ресторані "Леон" і у барі «П’ятниця».
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці закладу Кафе ДанГО у соціальній мережі Facebook.
Як з’ясувалося, компанія молодиків посиділа на чималу суму і втекла.
"ДОПОМОЖІТЬ ідентифікувати осіб в м. Луцьку! Наїлися, напилися на 707 грн, не розрахувалися і втікли! Все на відео" - йдеться у повідомлені.
Нагадаємо, що не так давно, схожа ситуація трапилася в ресторані "Леон" і у барі «П’ятниця».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Так це ж Була і Ко
А може клієнти не дочекалися офіціянта з розрахунком.
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