Луцьке кафе розшукує своїх «героїв»: відпочили і не заплатили. ВІДЕО





Про це йдеться у повідомленні на сторінці закладу Кафе ДанГО у соціальній мережі



Як з’ясувалося, компанія молодиків посиділа на чималу суму і втекла.



"ДОПОМОЖІТЬ ідентифікувати осіб в м. Луцьку! Наїлися, напилися на 707 грн, не розрахувалися і втікли! Все на відео" - йдеться у повідомлені.



Нагадаємо, що не так давно, схожа ситуація трапилася в ресторані "Леон" і у







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Адміністрація луцького кафе «ДанГО» розшукує клієнтів, які не розрахувались із закладом за замовлене меню.Про це йдеться у повідомленні на сторінці закладу Кафе ДанГО у соціальній мережі Facebook Як з’ясувалося, компанія молодиків посиділа на чималу суму і втекла."ДОПОМОЖІТЬ ідентифікувати осіб в м. Луцьку! Наїлися, напилися на 707 грн, не розрахувалися і втікли! Все на відео" - йдеться у повідомлені.Нагадаємо, що не так давно, схожа ситуація трапилася в ресторані "Леон" і у барі «П’ятниця»

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