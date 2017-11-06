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Студент луцького вишу здобув «золото» на міжнародному турнірі з карате

Студент луцького вишу здобув «золото» на міжнародному турнірі з карате
У місті Рига (Латвія) 24-25 березня відбувся міжнародний турнір з бойових мистецтв.

Участь у турнірі взяли представники близько 80 організацій з 12 країн. Загальна кількість учасників склала близько 1000 спортсменів. Змагання пройшли на 6-ти татамі, - пише інформаційний відділ Луцького НТУ.

Під час проведення турніру такого масштабу організаторам вдалось застосувати сучасні технології та зробити його справжнім видовищем для глядачів та учасників.

До складу збірної команди України увійшов студент групи ТМм-61 Дмитро Щурук, який здобув "золото".

Студент луцького вишу здобув «золото» на міжнародному турнірі з карате


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Теги: карате
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