На Волині жителі селища скаржаться на погану дорогу





Про це пише



До інтернет-видання «БУГ» зателефонував мешканець селища Іваничі Валерій Богуш. Чоловік обурений через стан дорожнього покриття на вулиці Луцькій, в районі колишнього ремонтно-транспортного підприємства.



Він каже, що їхати дорогою неможливо – ями, які «латають» на цій ділянці, швидко відновлюються.



Валерій Богуш вважає, що перш ніж засипати вибоїни щебенем, потрібно зробити водозливи, аби на проїжджій частині не стояли калюжі, тоді дорога буде менше руйнуватися.



Чимало жителів вулиць Луцька і Зелена селища та сіл Павлівської громади добираються в центр Іванич на велосипедах. Проїхати тут і не забруднитися болотом у цю пору року майже неможливо.



Якщо їдеш автомобілем, то хочеться піднятися і перелетіти ті ями, – діляться думками учасники дорожнього руху.



Як повідомив начальник Іваничівської дільниці філії «Володимир-Волинський автодор» ДП «Волинський облавтодор» Микола Шевчук, робітники його служби уже почали ямковий ремонт, та працювати не дозволяють погодні умови. А ділянку дороги на вулиці Луцький планують робити після Пасхи асфальтоукладальником.



За його словами, добре було б відвести зайву вологу від дороги, але рів, який слугував для пониження грунтових вод, захаращений і почистити його немає змоги, адже він знаходиться на приватній території.



Дерева, які тут росли і забирали зайву вологу, зрізав власник території.



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