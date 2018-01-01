У гіпермаркеті «Там Там» розігрують тур-сюрприз

Усі, хто придбає товари в гіпермаркеті «Там Там» на суму від 350 гривень мають нагоду взяти участь у розіграші путівки на відпочинок.Переможця визначать 30 березня о 19 годині.Гіпермаркет «Там Там» вкотре дарує постійним покупцям путівку на відпочинок на двох осіб. Для того, аби стати учасником розіграшу потрібно придбати товари на суму від 350 гривень, підписати чек та залишити його у скринці на відділі інформації.Розіграш відбудеться 30 березня о 19 годині на першому поверсі ТРЦ ПортCity. Присутність – обов’язкова. Переможець отримає путівку-сюрприз на двох осіб на тиждень.