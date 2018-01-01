Під Харковом на трасі зіткнулося сім автівок





Про це повідомляє



Так, на трасі Київ-Харків-Довжанський о 5.40 зіткнулися сім машин: вантажівки Volvo, MAN і Renault, легкові авто ВАЗ-2101 і ВАЗ-2107, джип Suzuki і мікроавтобус Opel.



Зазначається, що в результаті аварії Renault перекинувся. На дорозі утворився затор, близько години проїзд було ускладнено.



За даними поліції, ніхто не постраждав, хоча автівки пошкоджені. Наразі працівники поліції встановлюють усі обставини події.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Масштабна ДТП за участю семи авто сталася вранці у вівторок, 27 березня, на автошляху «Київ-Харків-Довжанський» поблизу Чугуєва.Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Харківської області.Так, на трасі Київ-Харків-Довжанський о 5.40 зіткнулися сім машин: вантажівки Volvo, MAN і Renault, легкові авто ВАЗ-2101 і ВАЗ-2107, джип Suzuki і мікроавтобус Opel.Зазначається, що в результаті аварії Renault перекинувся. На дорозі утворився затор, близько години проїзд було ускладнено.За даними поліції, ніхто не постраждав, хоча автівки пошкоджені. Наразі працівники поліції встановлюють усі обставини події.

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