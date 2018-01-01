Під Харковом на трасі зіткнулося сім автівок
Сьогодні, 16:07
Масштабна ДТП за участю семи авто сталася вранці у вівторок, 27 березня, на автошляху «Київ-Харків-Довжанський» поблизу Чугуєва.
Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Харківської області.
Так, на трасі Київ-Харків-Довжанський о 5.40 зіткнулися сім машин: вантажівки Volvo, MAN і Renault, легкові авто ВАЗ-2101 і ВАЗ-2107, джип Suzuki і мікроавтобус Opel.
Зазначається, що в результаті аварії Renault перекинувся. На дорозі утворився затор, близько години проїзд було ускладнено.
За даними поліції, ніхто не постраждав, хоча автівки пошкоджені. Наразі працівники поліції встановлюють усі обставини події.
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Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Харківської області.
Так, на трасі Київ-Харків-Довжанський о 5.40 зіткнулися сім машин: вантажівки Volvo, MAN і Renault, легкові авто ВАЗ-2101 і ВАЗ-2107, джип Suzuki і мікроавтобус Opel.
Зазначається, що в результаті аварії Renault перекинувся. На дорозі утворився затор, близько години проїзд було ускладнено.
За даними поліції, ніхто не постраждав, хоча автівки пошкоджені. Наразі працівники поліції встановлюють усі обставини події.
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