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Під Харковом на трасі зіткнулося сім автівок

Під Харковом на трасі зіткнулося сім автівок
Масштабна ДТП за участю семи авто сталася вранці у вівторок, 27 березня, на автошляху «Київ-Харків-Довжанський» поблизу Чугуєва.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Харківської області.

Так, на трасі Київ-Харків-Довжанський о 5.40 зіткнулися сім машин: вантажівки Volvo, MAN і Renault, легкові авто ВАЗ-2101 і ВАЗ-2107, джип Suzuki і мікроавтобус Opel.

Зазначається, що в результаті аварії Renault перекинувся. На дорозі утворився затор, близько години проїзд було ускладнено.

За даними поліції, ніхто не постраждав, хоча автівки пошкоджені. Наразі працівники поліції встановлюють усі обставини події.

Під Харковом на трасі зіткнулося сім автівок
Під Харковом на трасі зіткнулося сім автівок

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Теги: аварія, Харків
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