На Волині суд звільнив від відповідальності чоловіка, котрий збив на «зебрі» двох людей





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Головуюча суддя Ковельського міськрайонного суду Ірина Логвинюк, з участю прокурора Миколи Дарчика, розглянула кримінальне провадження про обвинувачення 40-річного ковельчанина у вчиненні злочину, відповідальність за який передбачена ч. 1 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху).



Обвинувачений о 19-й годині 45 хвилин 14 жовтня 2017 року, керуючи технічно справним автомобілем марки «Фольксваген» на польських номерах, їхав вулицею Володимирською у напрямку вулиці Незалежності у місті Ковелі, проявив безпечність та неуважність, в результаті чого допустив наїзд на жінок, які переходили проїжджу частину дороги по пішохідному переходу.



В результаті дорожньо транспортної пригоди обоє потерпілих, 1953-го та 1948-го років народження, отримали тілесні ушкодження середнього ступеню тяжкості.



У судовому засіданні водій подав суду клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності у зв’язку із дійовим каяттям. Обидві потерпілі не заперечили проти задоволення такого клопотання, зазначивши, що всі збитки він їм відшкодував і претензій до нього вони не мають. Прокурор теж не заперечив проти звільнення обвинуваченого.



Суддя задовольнила клопотання і закрила кримінальне провадження, автомобіль на польських номерах залишила у розпорядженні власниці та водія, знявши з «бляхи» арешт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельський міськрайонний суд закрив кримінальне провадження у справі 40-річного чоловіка, котрий на пішохідному переході збив двох жінок.Про це повідомляє «Район. Ковель» Головуюча суддя Ковельського міськрайонного суду, з участю прокурора, розглянула кримінальне провадження про обвинувачення 40-річного ковельчанина у вчиненні злочину, відповідальність за який передбачена ч. 1 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху).Обвинувачений о 19-й годині 45 хвилин 14 жовтня 2017 року, керуючи технічно справним автомобілем марки «Фольксваген» на польських номерах, їхав вулицею Володимирською у напрямку вулиці Незалежності у місті Ковелі, проявив безпечність та неуважність, в результаті чого допустив наїзд на жінок, які переходили проїжджу частину дороги по пішохідному переходу.В результаті дорожньо транспортної пригоди обоє потерпілих, 1953-го та 1948-го років народження, отримали тілесні ушкодження середнього ступеню тяжкості.У судовому засіданні водій подав суду клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності у зв’язку із дійовим каяттям. Обидві потерпілі не заперечили проти задоволення такого клопотання, зазначивши, що всі збитки він їм відшкодував і претензій до нього вони не мають. Прокурор теж не заперечив проти звільнення обвинуваченого.Суддя задовольнила клопотання і закрила кримінальне провадження, автомобіль на польських номерах залишила у розпорядженні власниці та водія, знявши з «бляхи» арешт.

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