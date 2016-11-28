На Волині суд звільнив від відповідальності чоловіка, котрий збив на «зебрі» двох людей
Сьогодні, 16:31
Ковельський міськрайонний суд закрив кримінальне провадження у справі 40-річного чоловіка, котрий на пішохідному переході збив двох жінок.
Про це повідомляє «Район. Ковель».
Головуюча суддя Ковельського міськрайонного суду Ірина Логвинюк, з участю прокурора Миколи Дарчика, розглянула кримінальне провадження про обвинувачення 40-річного ковельчанина у вчиненні злочину, відповідальність за який передбачена ч. 1 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху).
Обвинувачений о 19-й годині 45 хвилин 14 жовтня 2017 року, керуючи технічно справним автомобілем марки «Фольксваген» на польських номерах, їхав вулицею Володимирською у напрямку вулиці Незалежності у місті Ковелі, проявив безпечність та неуважність, в результаті чого допустив наїзд на жінок, які переходили проїжджу частину дороги по пішохідному переходу.
В результаті дорожньо транспортної пригоди обоє потерпілих, 1953-го та 1948-го років народження, отримали тілесні ушкодження середнього ступеню тяжкості.
У судовому засіданні водій подав суду клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності у зв’язку із дійовим каяттям. Обидві потерпілі не заперечили проти задоволення такого клопотання, зазначивши, що всі збитки він їм відшкодував і претензій до нього вони не мають. Прокурор теж не заперечив проти звільнення обвинуваченого.
Суддя задовольнила клопотання і закрила кримінальне провадження, автомобіль на польських номерах залишила у розпорядженні власниці та водія, знявши з «бляхи» арешт.
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Про це повідомляє «Район. Ковель».
Головуюча суддя Ковельського міськрайонного суду Ірина Логвинюк, з участю прокурора Миколи Дарчика, розглянула кримінальне провадження про обвинувачення 40-річного ковельчанина у вчиненні злочину, відповідальність за який передбачена ч. 1 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху).
Обвинувачений о 19-й годині 45 хвилин 14 жовтня 2017 року, керуючи технічно справним автомобілем марки «Фольксваген» на польських номерах, їхав вулицею Володимирською у напрямку вулиці Незалежності у місті Ковелі, проявив безпечність та неуважність, в результаті чого допустив наїзд на жінок, які переходили проїжджу частину дороги по пішохідному переходу.
В результаті дорожньо транспортної пригоди обоє потерпілих, 1953-го та 1948-го років народження, отримали тілесні ушкодження середнього ступеню тяжкості.
У судовому засіданні водій подав суду клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності у зв’язку із дійовим каяттям. Обидві потерпілі не заперечили проти задоволення такого клопотання, зазначивши, що всі збитки він їм відшкодував і претензій до нього вони не мають. Прокурор теж не заперечив проти звільнення обвинуваченого.
Суддя задовольнила клопотання і закрила кримінальне провадження, автомобіль на польських номерах залишила у розпорядженні власниці та водія, знявши з «бляхи» арешт.
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