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На Волині суд звільнив від відповідальності чоловіка, котрий збив на «зебрі» двох людей

На Волині суд звільнив від відповідальності чоловіка, котрий збив на «зебрі» двох людей
Ковельський міськрайонний суд закрив кримінальне провадження у справі 40-річного чоловіка, котрий на пішохідному переході збив двох жінок.

Про це повідомляє «Район. Ковель».

Головуюча суддя Ковельського міськрайонного суду Ірина Логвинюк, з участю прокурора Миколи Дарчика, розглянула кримінальне провадження про обвинувачення 40-річного ковельчанина у вчиненні злочину, відповідальність за який передбачена ч. 1 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху).

Обвинувачений о 19-й годині 45 хвилин 14 жовтня 2017 року, керуючи технічно справним автомобілем марки «Фольксваген» на польських номерах, їхав вулицею Володимирською у напрямку вулиці Незалежності у місті Ковелі, проявив безпечність та неуважність, в результаті чого допустив наїзд на жінок, які переходили проїжджу частину дороги по пішохідному переходу.

В результаті дорожньо транспортної пригоди обоє потерпілих, 1953-го та 1948-го років народження, отримали тілесні ушкодження середнього ступеню тяжкості.

У судовому засіданні водій подав суду клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності у зв’язку із дійовим каяттям. Обидві потерпілі не заперечили проти задоволення такого клопотання, зазначивши, що всі збитки він їм відшкодував і претензій до нього вони не мають. Прокурор теж не заперечив проти звільнення обвинуваченого.

Суддя задовольнила клопотання і закрила кримінальне провадження, автомобіль на польських номерах залишила у розпорядженні власниці та водія, знявши з «бляхи» арешт.

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Теги: Ковель, ДТП, суд
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