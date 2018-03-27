Волинянку побили в магазині дитячого одягу





Про це повідомляє



Так, інцидент трапився в магазині дитячого одягу «Антошка». «Достеменно невідомо, що насправді трапилося у торговому закладі між нею і одним із відвідувачів, який виявися співмешканцем однієї з продавчинь, але жінка була змушена звернутись за медичною допомогою, оскільки отримала стусанів від чоловіка», – йдеться в публікації видання.



Медики виявили забій передпліччя та грудної клітки. Від госпіталізації жінка відмовилася. Про випадок повідомили правоохоронців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканка Нововолинська отримала стусанів у магазині дитячого одягу у Володмирі-Волинському.Про це повідомляє Володимир медіа Так, інцидент трапився в магазині дитячого одягу «Антошка». «Достеменно невідомо, що насправді трапилося у торговому закладі між нею і одним із відвідувачів, який виявися співмешканцем однієї з продавчинь, але жінка була змушена звернутись за медичною допомогою, оскільки отримала стусанів від чоловіка», – йдеться в публікації видання.Медики виявили забій передпліччя та грудної клітки. Від госпіталізації жінка відмовилася. Про випадок повідомили правоохоронців.

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