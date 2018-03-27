вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянку побили в магазині дитячого одягу

Волинянку побили в магазині дитячого одягу
Мешканка Нововолинська отримала стусанів у магазині дитячого одягу у Володмирі-Волинському.

Про це повідомляє Володимир медіа.

Так, інцидент трапився в магазині дитячого одягу «Антошка». «Достеменно невідомо, що насправді трапилося у торговому закладі між нею і одним із відвідувачів, який виявися співмешканцем однієї з продавчинь, але жінка була змушена звернутись за медичною допомогою, оскільки отримала стусанів від чоловіка», – йдеться в публікації видання.

Медики виявили забій передпліччя та грудної клітки. Від госпіталізації жінка відмовилася. Про випадок повідомили правоохоронців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: бійка, побиття
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцьку міську раду пікетуватимуть через тролейбуси з Швейцарії
Міська влада за час керування «УКРОПу» суттєво втратила довіру лучан, - опитування
Візит Петра Порошенка в Луцьк. АРХІВ ТРАНСЛЯЦІЇ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські ліси почали активно охороняти від видобутку бурштину
Сьогодні, 16:38
На Волині суд звільнив від відповідальності чоловіка, котрий збив на «зебрі» двох людей
Сьогодні, 16:31
Волинянку побили в магазині дитячого одягу
Сьогодні, 16:29
Під Харковом на трасі зіткнулося сім автівок
Сьогодні, 16:07
Рішення про звільнення секретаря Луцькради вкотре визнали незаконним
Сьогодні, 16:06
Схожі новини
На Волині чоловік під час гостини побив співмешканку На Волині чоловік під час гостини побив співмешканку
19 березень, 15:28
У Ковелі п’яний чоловік влаштував дебош удома. ФОТО У Ковелі п’яний чоловік влаштував дебош удома. ФОТО
15 березень, 09:51
У Луцьку п’яний пацієнт кинувся з кулаками на лікаря «швидкої» У Луцьку п’яний пацієнт кинувся з кулаками на лікаря «швидкої»
19 лютий, 15:41
У Львові хлопці влаштували побоїще через дівчину. ВІДЕО У Львові хлопці влаштували побоїще через дівчину. ВІДЕО
12 лютий, 16:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучани просять ще один маршрут із Дубнівської
26 березень, 10:24
 2
Тролейбуси зі Швейцарії? А чом би й ні!?
Сьогодні, 17:30
 1
Рішення про звільнення секретаря Луцькради вкотре визнали незаконним
Сьогодні, 16:06
 1
Ресторани у Швейцарії та готелі у Великобританії: на що витрачав кошти Ігор Палиця в 2017 році
Сьогодні, 14:08
 1
Луцьку міську раду пікетуватимуть через тролейбуси з Швейцарії
Сьогодні, 08:40
 1
Медіа
відео
1/8