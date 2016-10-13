Волинські ліси почали активно охороняти від видобутку бурштину





З настанням весни є достатня кількість води для роботи мотопомп, що теоретично збільшує можливість незаконного видобутку бурштину, - інформує прес-служба Волинського ОУЛМГ.



Зокрема, Волинським обласним управлінням лісового та мисливського господарства та підпорядкованими йому підприємствами з урахуванням досвіду минулого року розроблено оперативний план дій щодо попередження незаконного видобутку бурштину, створено додаткові групи для патрулювання та охорони лісу з числа працівників державної лісової охорони.



До охорони лісів у Маневицькому та Любешівському районах залучені додаткові підрозділи Національної гвардії України.



З метою запобігання незаконному видобутку бурштину, що наносить непоправну шкоду лісу, закликають всіх небайдужих громадян телефонувати за номером цілодобової гарячої лінії: (0332) 72 00 54.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські ліси від незаконного видобутку бурштину охороняють лісівники, правоохоронці та підрозділи Нацгвардії.З настанням весни є достатня кількість води для роботи мотопомп, що теоретично збільшує можливість незаконного видобутку бурштину, - інформує прес-служба Волинського ОУЛМГ.Зокрема, Волинським обласним управлінням лісового та мисливського господарства та підпорядкованими йому підприємствами з урахуванням досвіду минулого року розроблено оперативний план дій щодо попередження незаконного видобутку бурштину, створено додаткові групи для патрулювання та охорони лісу з числа працівників державної лісової охорони.До охорони лісів у Маневицькому та Любешівському районах залучені додаткові підрозділи Національної гвардії України.З метою запобігання незаконному видобутку бурштину, що наносить непоправну шкоду лісу, закликають всіх небайдужих громадян телефонувати за номером цілодобової гарячої лінії:

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