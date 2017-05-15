вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Розповіли, скільки вихідних українці матимуть у квітні

Розповіли, скільки вихідних українці матимуть у квітні
Наступного місяця українців чекають два додаткові вихідні.

Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики, - пише 5 канал із посиланням на УНІАН.

Крім звичайних вихідних, 9 та 30 квітня (понеділок) також будуть неробочими. Оскільки 8 квітня (неділя) святкують Великдень, вихідний переноситься на наступний день. 30 квітня українці відпочиватимуть у зв'язку з тим, що неробочий день 1 травня припадає на вівторок. Однак цей вихідний доведеться відпрацювати в суботу, 5 травня.

При цьому жителям Закарпаття пощастило більше за інших – вони матимуть ще один додатковий вихідний – 2 квітня, адже на початок цього місяця припадає католицький Великдень (неділя, 1 квітня). Відповідне розпорядження підписав голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: відпочинок, вихідні
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцьку міську раду пікетуватимуть через тролейбуси з Швейцарії
Міська влада за час керування «УКРОПу» суттєво втратила довіру лучан, - опитування
Візит Петра Порошенка в Луцьк. АРХІВ ТРАНСЛЯЦІЇ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Нововолинську маршрутки їздитимуть по-новому: розклад
Сьогодні, 17:07
Без гумаків не пройдеш: у Луцьку тротуар тоне в болоті. ВІДЕО
Сьогодні, 17:01
Розповіли, скільки вихідних українці матимуть у квітні
Сьогодні, 16:44
Волинські ліси почали активно охороняти від видобутку бурштину
Сьогодні, 16:38
На Волині суд звільнив від відповідальності чоловіка, котрий збив на «зебрі» двох людей
Сьогодні, 16:31
Схожі новини
Повідомили, скільки днів українці відпочиватимуть у червні Повідомили, скільки днів українці відпочиватимуть у червні
15 травень, 2017, 16:28
Травневі «канікули» хочуть зменшити на один день Травневі «канікули» хочуть зменшити на один день
29 березень, 2017, 09:17
Сказали, скільки вихідних матимуть українці навесні Сказали, скільки вихідних матимуть українці навесні
01 березень, 2017, 14:34
КУДИ ПІТИ У ВИХІДНІ: 2-4 грудня КУДИ ПІТИ У ВИХІДНІ: 2-4 грудня
02 грудень, 2016, 10:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучани просять ще один маршрут із Дубнівської
26 березень, 10:24
 2
Тролейбуси зі Швейцарії? А чом би й ні!?
Сьогодні, 17:30
 1
Рішення про звільнення секретаря Луцькради вкотре визнали незаконним
Сьогодні, 16:06
 1
Ресторани у Швейцарії та готелі у Великобританії: на що витрачав кошти Ігор Палиця в 2017 році
Сьогодні, 14:08
 1
Луцьку міську раду пікетуватимуть через тролейбуси з Швейцарії
Сьогодні, 08:40
 1
Медіа
відео
1/8