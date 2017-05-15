Розповіли, скільки вихідних українці матимуть у квітні





Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики, - пише



Крім звичайних вихідних, 9 та 30 квітня (понеділок) також будуть неробочими. Оскільки 8 квітня (неділя) святкують Великдень, вихідний переноситься на наступний день. 30 квітня українці відпочиватимуть у зв'язку з тим, що неробочий день 1 травня припадає на вівторок. Однак цей вихідний доведеться відпрацювати в суботу, 5 травня.



При цьому жителям Закарпаття пощастило більше за інших – вони матимуть ще один додатковий вихідний – 2 квітня, адже на початок цього місяця припадає католицький Великдень (неділя, 1 квітня). Відповідне розпорядження підписав голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Наступного місяця українців чекають два додаткові вихідні.Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики, - пише 5 канал із посиланням на УНІАН.Крім звичайних вихідних, 9 та 30 квітня (понеділок) також будуть неробочими. Оскільки 8 квітня (неділя) святкують Великдень, вихідний переноситься на наступний день. 30 квітня українці відпочиватимуть у зв'язку з тим, що неробочий день 1 травня припадає на вівторок. Однак цей вихідний доведеться відпрацювати в суботу, 5 травня.При цьому жителям Закарпаття пощастило більше за інших – вони матимуть ще один додатковий вихідний – 2 квітня, адже на початок цього місяця припадає католицький Великдень (неділя, 1 квітня). Відповідне розпорядження підписав голова Закарпатської ОДА

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