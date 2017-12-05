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Скандальне будівництво ЖК «Егоїст» у Луцьку – під «криміналом»

Скандальне будівництво ЖК «Егоїст» у Луцьку – під «криміналом»
Будівництво багатостраждального житлового комплексу «Егоїст» на проспекті Соборності, 22-б у Луцьку вже не перший рік перебуває в полі зору правоохоронців у рамках двох кримінальних проваджень.

На сьогодні відкрито два провадження, які мають стосунок до цього будівництва: від 30 серпня 2016 року та від 21 березня 2017-го. Обидва – прокуратурою, - пише Волинь24.

Як свідчить з десяток судових рішень, під підозрою опинилися посадовці управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Волинській області та Луцької міської ради. Їм приписують зловживання владою або службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України) та службове підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України).

ЖК «Егоїст». Листопад 2017 року
ЖК «Егоїст». Листопад 2017 року


На думку слідства, службовці видали дозвіл на будівництво, нехтуючи будівельними нормами. Як наслідок, новозведений об’єкт може становити небезпеку для життя та здоров’я людей.

Наприклад, в ухвалі суду від 25 травня 2017 року сказано: «У ході досудового розслідування встановлено, що представник органу місцевого самоврядування Луцької міської ради, зловживаючи своїм службовим становищем, користуючись корупційними зв’язками із посадовцями та підприємцями Луцька, з метою незаконного збагачення лобіює інтереси третіх осіб на сесіях міської ради при розгляді питань, пов’язаних із виділенням земельних ділянок, при цьому земельні ділянки виділяються із значними порушеннями земельного законодавства, внаслідок чого завдаються тяжкі наслідки громаді міста…».

У рамках кримінальних проваджень суд не один раз давав доступ до документів, які стосуються будівництва ЖК «Егоїст» у Луцьку. Зокрема, з перевірками правоохоронці навідувалися до Луцької міськради, причетних до будівництва фірм «Юкрейніан Девелопмент Індустрі» та «Глобал Девелопмент ЛТД».

ЖК «Егоїст». Листопад 2017 року
ЖК «Егоїст». Листопад 2017 року


Крім того, були питання і до законності виділення земельної ділянки на вулиці Соборності, 22-б під забудову.

7 грудня 2017 року Луцький міськрайонний суд вкотре надав прокуратурі Волинської області доступ до речей і документів львівської компанії «Юкрейніан Девелопмент Індустрі», яка є замовником будівництва «Егоїста».

Зокрема, правоохоронці отримали доступ до завірених копій матеріалів проектної документації щодо будівництва на проспекті Соборності, 22-б, на підставі яких забудовник отримав декларацію про початок будівельних робіт у серпні 2017 року.

До слова, дозвіл на будівництво фірма отримувала двічі. Вперше декларацію видавали у відділі Держаного архітектурно-будівельного контролю Луцької міської ради. Проте наприкінці 2016 року через численні порушення та відхилення від проекту відділ держархбудконтролю міста скасував дозвіл.

ЖК «Егоїст» у березні 2018 року
ЖК «Егоїст» у березні 2018 року


Утім, забудовник не розгубився. Переробивши проектну документацію і збільшивши категорію складності об’єкта із класу наслідків СС2 (середній) до СС3 (складний), через півроку вдруге отримав декларацію на початок будівництва. Тільки тепер уже в Державній архітектурно-будівельній інспекції України.

Незадовго до цього з території будмайданчика повивозили усе риштування.

Влітку 2017 року з недобуду повивозили риштування
Влітку 2017 року з недобуду повивозили риштування


Хоча вже восени 2017 року роботи частково відновили. Зокрема, почали вимуровувати стіни перших поверхів.

Як пояснював тоді депутат Луцькради Сергій Була – власник земельної ділянки та частини довгобуду – в межах перших двох поверхів виконує додаткові роботи субпідрядник.

А основне будівництво нібито повинні розпочати у березні 2018 року. Утім, на сьогодні повноцінно роботи так і не почали.

Власник земельної ділянки та частини довгобуду Сергій Була запевняв, що з березня 2018 року продовжиться повномасштабне будівництво
Власник земельної ділянки та частини довгобуду Сергій Була запевняв, що з березня 2018 року продовжиться повномасштабне будівництво

Свого часу будівництво «Егоїста» стало неприємністю для мешканців сусіднього будинку – на вулиці Соборності, 20. З початком робіт радянська багатоповерхівка почала вкриватися тріщинами, що не на жарт налякало людей.

Після гучних протестів і обговорень забудовник зобов’язався укріпити будинок. Проте довести діло до кінця так і не спромігся.

До слова, містобудівні умови та обмеження на забудову земельної ділянки на проспекті Соборності, 22-б в управлінні містобудування та архітектури Луцької міської ради відсутні.

Як пояснили у відповіді на запит видання «Волинь24» від 16 березня 2018 року, ця документація була вилучена старшим слідчим СУ ГУНП у Волинській області майором поліції Ухом В. С. згідно з протоколом обшуку від 20.09.2017.


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Теги: Егоїст, Сергій Була, будівництво, скандал
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