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У Нововолинську маршрутки їздитимуть по-новому: розклад

У Нововолинську маршрутки їздитимуть по-новому: розклад
Із 1 квітня змінюється розклад та маршрут руху під час виконання чергових рейсів на маршрутах №2 та №6 у Нововолинську.

Про це повідомляють на сайті мерії.

Зокрема відправлення з 5 мікрорайону відбуватиметься о 20:30, 20:50, 21:15, 21:40, 22:05, 22:30, 23:00. Відправлення з Шахтарського мікрорайону здійснюється через 30 хв. після відправлення з 5-го мікрорайону.

Курсування автобусів відбуватиметься по маршруту: 5 мікрорайон – проспект Ст. Бандери – вул. Луцька – вул. Дорошенка – вул. І.Сірка – вул. Героїв АТО – б-р Шевченка – вул. Шахтарська – вул. Святого Володимира – вул. Нововолинська – вул. Винниченка – вул. Княгині Ольги – вул. Соборна – проспект Перемоги – вул. В. Стуса – вул. Кауркова – проспект Перемоги – вул. Винниченка – вул. Святого Володимира – вул. Шахтарська – б-р Шевченка – вул. Героїв АТО – вул. І.Сірка – вул. Дорошенка – вул. Луцька – пр-т Степана Бандери – 5 мікрорайон.

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Теги: транспорт, Нововолинськ
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