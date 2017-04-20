У Нововолинську маршрутки їздитимуть по-новому: розклад





Про це повідомляють на сайті мерії.



Зокрема відправлення з 5 мікрорайону відбуватиметься о 20:30, 20:50, 21:15, 21:40, 22:05, 22:30, 23:00. Відправлення з Шахтарського мікрорайону здійснюється через 30 хв. після відправлення з 5-го мікрорайону.



Курсування автобусів відбуватиметься по маршруту: 5 мікрорайон – проспект Ст. Бандери – вул. Луцька – вул. Дорошенка – вул. І.Сірка – вул. Героїв АТО – б-р Шевченка – вул. Шахтарська – вул. Святого Володимира – вул. Нововолинська – вул. Винниченка – вул. Княгині Ольги – вул. Соборна – проспект Перемоги – вул. В. Стуса – вул. Кауркова – проспект Перемоги – вул. Винниченка – вул. Святого Володимира – вул. Шахтарська – б-р Шевченка – вул. Героїв АТО – вул. І.Сірка – вул. Дорошенка – вул. Луцька – пр-т Степана Бандери – 5 мікрорайон.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Із 1 квітня змінюється розклад та маршрут руху під час виконання чергових рейсів на маршрутах №2 та №6 у Нововолинську.Про це повідомляють на сайті мерії.Зокрема відправлення з 5 мікрорайону відбуватиметься о 20:30, 20:50, 21:15, 21:40, 22:05, 22:30, 23:00. Відправлення з Шахтарського мікрорайону здійснюється через 30 хв. після відправлення з 5-го мікрорайону.Курсування автобусів відбуватиметься по маршруту: 5 мікрорайон – проспект Ст. Бандери – вул. Луцька – вул. Дорошенка – вул. І.Сірка – вул. Героїв АТО – б-р Шевченка – вул. Шахтарська – вул. Святого Володимира – вул. Нововолинська – вул. Винниченка – вул. Княгині Ольги – вул. Соборна – проспект Перемоги – вул. В. Стуса – вул. Кауркова – проспект Перемоги – вул. Винниченка – вул. Святого Володимира – вул. Шахтарська – б-р Шевченка – вул. Героїв АТО – вул. І.Сірка – вул. Дорошенка – вул. Луцька – пр-т Степана Бандери – 5 мікрорайон.

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