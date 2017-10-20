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У Туреччині ескалатор «зажував» людину. ВІДЕО

У Туреччині ескалатор «зажував» людину. ВІДЕО
Несправний ескалатор з відсутніми ступенями раптово почав рух, коли на ньому знаходилося кілька людей.

Один чоловік спробував утриматися на краю, але зірвався і провалився всередину механізму, - пише «Кореспондент» з посиланням на турецьке видання «Hurriyet».

Інцидент стався на станції метро «Аязага». На відео видно, як пасажири підземки спускаються по зупиненому трапу. Проте, в якийсь момент він починає рух, при цьому, на невеликому відрізку сходового полотна відсутні ступені.

Через раптовий поштовх люди, які знаходилися на ескалаторі, впали. Один чоловік спробував утриматися на краю, але зірвався і провалився всередину механізму.

Рятувальна операція тривала протягом години. Постраждалого доставили в лікарню, його життю нічого не загрожує.

Як повідомляється, перед несправним ескалатором стояв застережливий знак, однак люди не звертали на нього уваги.

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Теги: Стамбул, Туреччина, ескалатор
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