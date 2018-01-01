Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 28 березня
Сьогодні, 22:30
У середу у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.
За даними Sinoptik.ua, у Луцьку, Світязі, Ковелі, Маневичах, Любешові, Володимирі-Волинському очікується дрібний дощ.
Температура повітря вночі близько -1…+1 градуса, удень – до +4…+5. Вітер північно-західний, північний і західний, 1-5 м/с.
У другій половині тижня прогнозується хмарна погода, місцями – дощ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
За даними Sinoptik.ua, у Луцьку, Світязі, Ковелі, Маневичах, Любешові, Володимирі-Волинському очікується дрібний дощ.
Температура повітря вночі близько -1…+1 градуса, удень – до +4…+5. Вітер північно-західний, північний і західний, 1-5 м/с.
У другій половині тижня прогнозується хмарна погода, місцями – дощ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 28 березня
Сьогодні, 22:30
Дівчинці, які старша сестра вистрелила в голову, стало краще
Сьогодні, 22:04
На Волині автобус поїхав, не дочекавшись пасажирів
Сьогодні, 21:48
На трасі Луцьк-Ковель фура злетіла у кювет
Сьогодні, 21:32
Грабіжників, які викрали лучанина, взяли під варту
Сьогодні, 21:21
Медіа