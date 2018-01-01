Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 28 березня





За даними Sinoptik.ua, у Луцьку, Світязі, Ковелі, Маневичах, Любешові, Володимирі-Волинському очікується дрібний дощ.



Температура повітря вночі близько -1…+1 градуса, удень – до +4…+5. Вітер північно-західний, північний і західний, 1-5 м/с.



У другій половині тижня прогнозується хмарна погода, місцями – дощ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.За даними Sinoptik.ua, у Луцьку, Світязі, Ковелі, Маневичах, Любешові, Володимирі-Волинському очікується дрібний дощ.Температура повітря вночі близько -1…+1 градуса, удень – до +4…+5. Вітер північно-західний, північний і західний, 1-5 м/с.У другій половині тижня прогнозується хмарна погода, місцями – дощ.

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