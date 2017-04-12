Грабіжників, які викрали лучанина, взяли під варту
Сьогодні, 21:21
Двом громадянам, які викрали лучанина, незаконно позбавили його волі та вимагали 2000 доларів за звільнення, суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою.
Про це IA ZIK повідомили у прес-службі прокуратури області.
Нагадаємо, уночі 25 березня троє зловмисників, двоє з яких раніше притягувалися до кримінальної відповідальності (один – за умисне вбивство), напали на громадянина поблизу житлового будинку на вулиці Гордіюк у Луцьку, силою помістили у мікроавтобус та завезли у село Городище-2 Луцького району, де проживав один із викрадачів.
Дорогою потерпілому надягнули на голову мішок, били та погрожували розправою.
Помістивши чоловіка у підвал, зловмисники відібрали у нього кошти та мобільний телефон і, продовжуючи бити, вимагали 2000 доларів. При цьому потерпілого примусили написати розписку про отримання ним цієї суми у борг від одного з нападників, аби продемонструвати її батькам жертви, щоб могти одержати від них «заборговане».
Попри те, що вхід у підвал був забарикадований і його охороняв собака бійцівської породи, викраденому громадянину вдалося втекти.
Двох нападників затримано та оголошено їм про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч.2 ст. 186, ч.2 ст. 189 КК України.
Триває досудове розслідування.
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Про це IA ZIK повідомили у прес-службі прокуратури області.
Нагадаємо, уночі 25 березня троє зловмисників, двоє з яких раніше притягувалися до кримінальної відповідальності (один – за умисне вбивство), напали на громадянина поблизу житлового будинку на вулиці Гордіюк у Луцьку, силою помістили у мікроавтобус та завезли у село Городище-2 Луцького району, де проживав один із викрадачів.
Дорогою потерпілому надягнули на голову мішок, били та погрожували розправою.
Помістивши чоловіка у підвал, зловмисники відібрали у нього кошти та мобільний телефон і, продовжуючи бити, вимагали 2000 доларів. При цьому потерпілого примусили написати розписку про отримання ним цієї суми у борг від одного з нападників, аби продемонструвати її батькам жертви, щоб могти одержати від них «заборговане».
Попри те, що вхід у підвал був забарикадований і його охороняв собака бійцівської породи, викраденому громадянину вдалося втекти.
Двох нападників затримано та оголошено їм про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч.2 ст. 186, ч.2 ст. 189 КК України.
Триває досудове розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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