Грабіжників, які викрали лучанина, взяли під варту

Двом громадянам, які викрали лучанина, незаконно позбавили його волі та вимагали 2000 доларів за звільнення, суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою.Про це IA ZIK повідомили у прес-службі прокуратури області.Нагадаємо, уночі 25 березня троє зловмисників, двоє з яких раніше притягувалися до кримінальної відповідальності (один – за умисне вбивство), напали на громадянина поблизу житлового будинку на вулиці Гордіюк у Луцьку,у село Городище-2 Луцького району, де проживав один із викрадачів.Дорогою потерпілому надягнули на голову мішок, били та погрожували розправою.Помістивши чоловіка у підвал, зловмисники відібрали у нього кошти та мобільний телефон і, продовжуючи бити, вимагали 2000 доларів. При цьому потерпілого примусили написати розписку про отримання ним цієї суми у борг від одного з нападників, аби продемонструвати її батькам жертви, щоб могти одержати від них «заборговане».Попри те, що вхід у підвал був забарикадований і його охороняв собака бійцівської породи, викраденому громадянину вдалося втекти.Двох нападників затримано та оголошено їм про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч.2 ст. 186, ч.2 ст. 189 КК України.Триває досудове розслідування.