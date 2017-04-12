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Грабіжників, які викрали лучанина, взяли під варту

Грабіжників, які викрали лучанина, взяли під варту
Двом громадянам, які викрали лучанина, незаконно позбавили його волі та вимагали 2000 доларів за звільнення, суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Про це IA ZIK повідомили у прес-службі прокуратури області.

Нагадаємо, уночі 25 березня троє зловмисників, двоє з яких раніше притягувалися до кримінальної відповідальності (один – за умисне вбивство), напали на громадянина поблизу житлового будинку на вулиці Гордіюк у Луцьку, силою помістили у мікроавтобус та завезли у село Городище-2 Луцького району, де проживав один із викрадачів.

Дорогою потерпілому надягнули на голову мішок, били та погрожували розправою.

Помістивши чоловіка у підвал, зловмисники відібрали у нього кошти та мобільний телефон і, продовжуючи бити, вимагали 2000 доларів. При цьому потерпілого примусили написати розписку про отримання ним цієї суми у борг від одного з нападників, аби продемонструвати її батькам жертви, щоб могти одержати від них «заборговане».

Попри те, що вхід у підвал був забарикадований і його охороняв собака бійцівської породи, викраденому громадянину вдалося втекти.

Двох нападників затримано та оголошено їм про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч.2 ст. 186, ч.2 ст. 189 КК України.

Триває досудове розслідування.


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Теги: викрадення, Луцьк
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