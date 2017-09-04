На Волині автобус поїхав, не дочекавшись пасажирів

Євген Альохін на сторінці у Facebook.



Чоловік зазначає, що йому довелося відчути усю принадність автоперевезень в Україні, зокрема окремого перевізника, - пише



Євген розповідає, що напередодні він купив квиток на автобус «Варшава –Київ», який мав проходити через Ковель і відправлятися о 23.00.







У день відправлення, чоловік прибув із колегами на автовокзал о 22.45 і почали розпитуватись у диспетчера, коли буде автобус. Однак, як виявилось – автобус «Варшава – Київ» уже виїхав з Ковеля, не чекаючи зазначеного у розкладі часу відправлення.



«Ми показуємо квиток, і у диспетчера починається приступ шоку... вона починає по телефону дуже емоційно з'ясовувати стосунки з диспетчером перевізника, чому автобус відправився не дочекавшись пасажира... із побаченого було видно, що диспетчер перевізника кидала трубку, т.к диспетчер автовокзалу кілька разів їй передзвонювала», – стверджує Євген.



Разом з диспетчеркою знайшовши мобільний номер телефону водія автобуса і нарешті дотелефонувавшись до нього, виявилось, що автобус уже у Голобах, а це 27 кілометрів від автовокзалу. Тоді люди вирішують наздоганяти автобус на машині, домовившись, що водій автобуса зачекає їх у Голобах.



«Приїжджаємо. Набираємо водія. Він спокійним тоном повідомляє, що вони нас не дочекалися, і поїхали ... Я починаю трохи на нього обурюватися ... Передзвонюю. Дізнаємося, як далеко вони від Голоб, і чуємо відповідь: десь кілометрів 20-25. УВАГА! Вмикаємо математику: від автовокзалу м. Ковель до смт Голоби 27 км.; Не дочекавшись нас автобус виїхав далі, і вже проїхав 20-25 км. Питання: скільки часу вони чекали, і з якою швидкістю вони їхали... і після цього чуємо: хочете доганяйте, хочете ні. І знову кидають трубку. Телефонуємо втретє, і у відповідь чуємо, що б ми відчепились...», – йдеться у дописі.



Тоді люди знову повертаються у Ковель і посміхаються диспетчерці: «Вона в шоці від того, що відбувається ... але зробити нічого не може».



Після цього обурені пасажири беруть у диспетчера автовокзалу усі дані про автобус, перевізника, водія. Пані диспетчер також запропонувала людям поїхати на автобусі, який буде о 03:00.



«Під час очікування автобуса, диспетчер автовокзалу повертає мені 200 грн, які ми витратили, щоб наздогнати автобус (сказала, що домовилася з перевізником, і вони повертають). Чекаю до 03:00 на вокзалі іншого автобуса, і виїжджаю на Київ. По приїзду в Київ, знаходжу автобус який не дотримується розкладу і ігнорує своїх пасажирів...», – розповідає Євген Альохін.



«Під враженням від відносини перевізника до клієнта. Але приємно здивований ставленням і переживанням диспетчера автовокзалу. Перевізнику було все одно на ситуацію, що склалася, а ось диспетчер автовокзалу робила все можливе, що б вирішити питання. Ось така вийшла історія ... і думаю, чи поїду ще коли-небудь цим перевізником», – додає він у підсумку такої складної ночі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі автобус «Варшава – Київ» не дочекався пасажирів. Про цю пригоду написав сам пасажирна сторінці у Facebook.Чоловік зазначає, що йому довелося відчути усю принадність автоперевезень в Україні, зокрема окремого перевізника, - пише Район. Ковель Євген розповідає, що напередодні він купив квиток на автобус «Варшава –Київ», який мав проходити через Ковель і відправлятися о 23.00.У день відправлення, чоловік прибув із колегами на автовокзал о 22.45 і почали розпитуватись у диспетчера, коли буде автобус. Однак, як виявилось – автобус «Варшава – Київ» уже виїхав з Ковеля, не чекаючи зазначеного у розкладі часу відправлення.«Ми показуємо квиток, і у диспетчера починається приступ шоку... вона починає по телефону дуже емоційно з'ясовувати стосунки з диспетчером перевізника, чому автобус відправився не дочекавшись пасажира... із побаченого було видно, що диспетчер перевізника кидала трубку, т.к диспетчер автовокзалу кілька разів їй передзвонювала», – стверджує Євген.Разом з диспетчеркою знайшовши мобільний номер телефону водія автобуса і нарешті дотелефонувавшись до нього, виявилось, що автобус уже у Голобах, а це 27 кілометрів від автовокзалу. Тоді люди вирішують наздоганяти автобус на машині, домовившись, що водій автобуса зачекає їх у Голобах.«Приїжджаємо. Набираємо водія. Він спокійним тоном повідомляє, що вони нас не дочекалися, і поїхали ... Я починаю трохи на нього обурюватися ... Передзвонюю. Дізнаємося, як далеко вони від Голоб, і чуємо відповідь: десь кілометрів 20-25. УВАГА! Вмикаємо математику: від автовокзалу м. Ковель до смт Голоби 27 км.; Не дочекавшись нас автобус виїхав далі, і вже проїхав 20-25 км. Питання: скільки часу вони чекали, і з якою швидкістю вони їхали... і після цього чуємо: хочете доганяйте, хочете ні. І знову кидають трубку. Телефонуємо втретє, і у відповідь чуємо, що б ми відчепились...», – йдеться у дописі.Тоді люди знову повертаються у Ковель і посміхаються диспетчерці: «Вона в шоці від того, що відбувається ... але зробити нічого не може».Після цього обурені пасажири беруть у диспетчера автовокзалу усі дані про автобус, перевізника, водія. Пані диспетчер також запропонувала людям поїхати на автобусі, який буде о 03:00.«Під час очікування автобуса, диспетчер автовокзалу повертає мені 200 грн, які ми витратили, щоб наздогнати автобус (сказала, що домовилася з перевізником, і вони повертають). Чекаю до 03:00 на вокзалі іншого автобуса, і виїжджаю на Київ. По приїзду в Київ, знаходжу автобус який не дотримується розкладу і ігнорує своїх пасажирів...», – розповідає Євген Альохін.«Під враженням від відносини перевізника до клієнта. Але приємно здивований ставленням і переживанням диспетчера автовокзалу. Перевізнику було все одно на ситуацію, що склалася, а ось диспетчер автовокзалу робила все можливе, що б вирішити питання. Ось така вийшла історія ... і думаю, чи поїду ще коли-небудь цим перевізником», – додає він у підсумку такої складної ночі.

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