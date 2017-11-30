Дівчинці, які старша сестра вистрелила в голову, стало краще
Сьогодні, 22:04
3-річній дівчинці з Ратного, якій старша сестра вистрілила в голову з пневматичної рушниці, стало краще. Дитину перевели з реанімації до нейрохірургічного відділення лікарні.
Про це розповів заступник головного лікаря обласної дитячої лікарні Ігор Дородних, - пише Волинь24.
Нагадаємо, у середу, 21 березня, у селищі Ратне 6-річна дівчинка вистрілила у голову своїй молодшій сестрі. Дитина отримала проникаюче кульове поранення в ділянку правої скроні.
Під час інциденту за дітьми наглядав дідусь.
В обласній дитячій лікарні дівчинці зробили операцію. Після цього вона прийшла до тями.
Наразі дитина перебуває у нейрохірургічному відділенні лікарні.
«Динаміка позитивна. Прогноз хороший», - каже Ігор Дородних.
Нагадаємо, друзі родини, в якій трапилась біда, збирають кошти на лікування.
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Про це розповів заступник головного лікаря обласної дитячої лікарні Ігор Дородних, - пише Волинь24.
Нагадаємо, у середу, 21 березня, у селищі Ратне 6-річна дівчинка вистрілила у голову своїй молодшій сестрі. Дитина отримала проникаюче кульове поранення в ділянку правої скроні.
Під час інциденту за дітьми наглядав дідусь.
В обласній дитячій лікарні дівчинці зробили операцію. Після цього вона прийшла до тями.
Наразі дитина перебуває у нейрохірургічному відділенні лікарні.
«Динаміка позитивна. Прогноз хороший», - каже Ігор Дородних.
Нагадаємо, друзі родини, в якій трапилась біда, збирають кошти на лікування.
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