Дівчинці, якій старша сестра вистрелила в голову, стало краще

старша сестра вистрілила в голову з пневматичної рушниці, стало краще. Дитину перевели з реанімації до нейрохірургічного відділення лікарні.



Про це розповів заступник головного лікаря обласної дитячої лікарні Ігор Дородних, - пише



Нагадаємо, у середу, 21 березня, у селищі Ратне 6-річна дівчинка вистрілила у голову своїй молодшій сестрі. Дитина отримала проникаюче кульове поранення в ділянку правої скроні.



Під час інциденту за дітьми наглядав дідусь.



В обласній дитячій лікарні дівчинці зробили операцію. Після цього вона прийшла до тями.



Наразі дитина перебуває у нейрохірургічному відділенні лікарні.



«Динаміка позитивна. Прогноз хороший», - каже Ігор Дородних.



Нагадаємо, друзі родини, в якій трапилась біда, збирають кошти на лікування.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 3-річній дівчинці з Ратного, якій, стало краще. Дитину перевели з реанімації до нейрохірургічного відділення лікарні.Про це розповів заступник головного лікаря обласної дитячої лікарні, - пише Волинь24 Нагадаємо, у середу, 21 березня, у селищі Ратне 6-річна дівчинка вистрілила у голову своїй молодшій сестрі. Дитина отримала проникаюче кульове поранення в ділянку правої скроні.Під час інциденту за дітьми наглядав дідусь.В обласній дитячій лікарні дівчинці зробили операцію. Після цього вона прийшла до тями.Наразі дитина перебуває у нейрохірургічному відділенні лікарні.«Динаміка позитивна. Прогноз хороший», - каже Ігор Дородних.Нагадаємо, друзі родини, в якій трапилась біда,

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