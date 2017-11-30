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Дівчинці, якій старша сестра вистрелила в голову, стало краще

Дівчинці, якій старша сестра вистрелила в голову, стало краще
3-річній дівчинці з Ратного, якій старша сестра вистрілила в голову з пневматичної рушниці, стало краще. Дитину перевели з реанімації до нейрохірургічного відділення лікарні.

Про це розповів заступник головного лікаря обласної дитячої лікарні Ігор Дородних, - пише Волинь24.

Нагадаємо, у середу, 21 березня, у селищі Ратне 6-річна дівчинка вистрілила у голову своїй молодшій сестрі. Дитина отримала проникаюче кульове поранення в ділянку правої скроні.

Під час інциденту за дітьми наглядав дідусь.

В обласній дитячій лікарні дівчинці зробили операцію. Після цього вона прийшла до тями.

Наразі дитина перебуває у нейрохірургічному відділенні лікарні.

«Динаміка позитивна. Прогноз хороший», - каже Ігор Дородних.

Нагадаємо, друзі родини, в якій трапилась біда, збирають кошти на лікування.

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Теги: дитина, лікарня, Волинь
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Коментарі 1
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Дівчатам ляльки купують гратися, а не рушниці.
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