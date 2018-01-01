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Родина загиблого Героя на Волині живе в розвалюсі

Родина загиблого Героя на Волині живе в розвалюсі
У будинку-розвалюсі у Володимирі-Волинському мешкає родина загиблого на війні волинянина.

Про це у Facebook написала Ірина Смірнова.

«Це як трофічна язва, яка ніколи не заживає... Будинок-привид (як його прозвали люди і стараються обійти стороною). Тепер він перетворився на будинок жахів... Драгоманова, 35...Там і досі проживає моя мама, старша донька, в якої тато віддав життя за Україну! Щоб щось змінилось в цій країні! Віддав життя, щоб стало жити краще і легше! Хіба це життя в таких нелюдських умовах?! Чого тільки вартувало пережити цьогорічний холод!» - обурюється жінка.

В дописі йдеться: «Тепер щоб добратися до квартири на другому поверсі, треба пережити немало страху. Вчора мешканцям, які там залишились, без попередження відключили світло у під'їзді. Запропонували провести за власний кошт. Зорієнтували на 3000 грн. Там і так вся проводка йде поверху, бо весь час вибиває світло, вистрілюють лампочки.Хто дає такі вказівки?! За комунальні платежі боргу нема, переплати, в тому числі і за світло!»

«Це не будинок, а боротьба за виживання. В якій країні ми живемо??? В якому столітті??? Чи, можливо, там не люди лишились виживати???» - зазначила Смірнова.


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Теги: будинок
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