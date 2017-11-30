У волинських церквах збиратимуть великодні гостинці для воїнів
Сьогодні, 06:49
У храмах Камінь-Каширського благочиння УПЦ відбудеться збір пожертв для «Великоднього кошика» захисникам України.
Про це повідомили у прес-службі благочиння.
У парафіях Камінь-Каширського благочиння відбудеться збір пожертв для українських воїнів, що несуть свою службу на Сході України, захищаючи цілісність нашої Батьківщини.
В неділю, 1 квітня, в день свята Входу Господнього в Єрусалим всі бажаючі матимуть можливість принести до храмів передачі для Пасхального столу нашим землякам – захисникам України.
В понеділок, 2 квітня зібрані пожертви будуть доставлені до Каменя-Каширського і під керівництвом волонтера Сергія Шуміка відправляться на схід України для пасхальної втіхи військовим, які Великдень зустрічатимуть далеко від своїх рідних сімей та домівок.
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Про це повідомили у прес-службі благочиння.
У парафіях Камінь-Каширського благочиння відбудеться збір пожертв для українських воїнів, що несуть свою службу на Сході України, захищаючи цілісність нашої Батьківщини.
В неділю, 1 квітня, в день свята Входу Господнього в Єрусалим всі бажаючі матимуть можливість принести до храмів передачі для Пасхального столу нашим землякам – захисникам України.
В понеділок, 2 квітня зібрані пожертви будуть доставлені до Каменя-Каширського і під керівництвом волонтера Сергія Шуміка відправляться на схід України для пасхальної втіхи військовим, які Великдень зустрічатимуть далеко від своїх рідних сімей та домівок.
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