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У волинських церквах збиратимуть великодні гостинці для воїнів

У волинських церквах збиратимуть великодні гостинці для воїнів
У храмах Камінь-Каширського благочиння УПЦ відбудеться збір пожертв для «Великоднього кошика» захисникам України.

Про це повідомили у прес-службі благочиння.

У парафіях Камінь-Каширського благочиння відбудеться збір пожертв для українських воїнів, що несуть свою службу на Сході України, захищаючи цілісність нашої Батьківщини.

В неділю, 1 квітня, в день свята Входу Господнього в Єрусалим всі бажаючі матимуть можливість принести до храмів передачі для Пасхального столу нашим землякам – захисникам України.

В понеділок, 2 квітня зібрані пожертви будуть доставлені до Каменя-Каширського і під керівництвом волонтера Сергія Шуміка відправляться на схід України для пасхальної втіхи військовим, які Великдень зустрічатимуть далеко від своїх рідних сімей та домівок.


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Теги: Великдень, АТО, Волинь
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