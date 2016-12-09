Фіскали погрожують карою за торгівлю технікою без касового апарата





Про це повідомляє



За продаж складної побутової техніки без касового апарата – штраф. Відповідна норма податкового законодавства діє з травня 2017-го. Торік фіскали роз’яснювали підприємцям, як реалізовувати побутові товари, що підлягають гарантійному ремонту. А вже цього року у випадку недотримання законодавства взялися порушників штрафувати.



За словами представника фіскальної служби Олени Нікотіної, податківці проаналізували, скільки ж підприємців Волині продають складну побутову техніку.



«Це 138 суб’єктів, відповідно по 183 одиницях, лише 78 суб’єктів застосовують РРО. У цьому році представники ДФС провели 28 перевірок і наклали 8 тисяч гривень штрафних санкцій. Наголошу, що штраф перший раз – гривня, наступне порушення – повна вартість товару, яку реалізують без застосування реєстратора розрахункових операцій», – повідомила Олена Нікотіна.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині фіскальна служба буде застосовувати штрафні санкції до підприємців, які продають складну побутову техніку без касового апарата.Про це повідомляє ВРД НСТУ За продаж складної побутової техніки без касового апарата – штраф. Відповідна норма податкового законодавства діє з травня 2017-го. Торік фіскали роз’яснювали підприємцям, як реалізовувати побутові товари, що підлягають гарантійному ремонту. А вже цього року у випадку недотримання законодавства взялися порушників штрафувати.За словами представника фіскальної служби, податківці проаналізували, скільки ж підприємців Волині продають складну побутову техніку.«Це 138 суб’єктів, відповідно по 183 одиницях, лише 78 суб’єктів застосовують РРО. У цьому році представники ДФС провели 28 перевірок і наклали 8 тисяч гривень штрафних санкцій. Наголошу, що штраф перший раз – гривня, наступне порушення – повна вартість товару, яку реалізують без застосування реєстратора розрахункових операцій», – повідомила Олена Нікотіна.

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