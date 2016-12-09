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Фіскали погрожують карою за торгівлю технікою без касового апарата

Фіскали погрожують карою за торгівлю технікою без касового апарата
На Волині фіскальна служба буде застосовувати штрафні санкції до підприємців, які продають складну побутову техніку без касового апарата.

Про це повідомляє ВРД НСТУ.

За продаж складної побутової техніки без касового апарата – штраф. Відповідна норма податкового законодавства діє з травня 2017-го. Торік фіскали роз’яснювали підприємцям, як реалізовувати побутові товари, що підлягають гарантійному ремонту. А вже цього року у випадку недотримання законодавства взялися порушників штрафувати.

За словами представника фіскальної служби Олени Нікотіної, податківці проаналізували, скільки ж підприємців Волині продають складну побутову техніку.

«Це 138 суб’єктів, відповідно по 183 одиницях, лише 78 суб’єктів застосовують РРО. У цьому році представники ДФС провели 28 перевірок і наклали 8 тисяч гривень штрафних санкцій. Наголошу, що штраф перший раз – гривня, наступне порушення – повна вартість товару, яку реалізують без застосування реєстратора розрахункових операцій», – повідомила Олена Нікотіна.


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Теги: фіскали, порушення
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