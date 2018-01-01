На Волині діє експериментальний театр
Сьогодні, 06:10
У Ковелі ази театрального мистецтва опановують люди різного віку в експериментальній театр-студії, що діє при народному домі «Просвіта».
Про це інформує ВРД НСТУ.
Режисер Альона Малюга-Мельникова розповіла, що ідею створення такої студії виношувала не один рік.
«Після 15-ти років проживання і роботи в Києві я повернулася сюди і при відремонтованому будинку Просвіта створила цю студію», – каже режисер.
На вечірні репетиції в театральну студію йдуть з цікавістю люди різного віку та професій. Вже на початках в театрали записалися близько півсотні ковельчан. Серед них – школяр Михайло Бразінський.
«У школі часто виходив на сцену, пробував себе в різних ролях. Коли відкрилась театральна студія, одразу прийшов на заняття», – розповів Михайло.
Ковельські театрали поки що не придумали назву свого театру. Однак уже встигли показати дебютну виставу — інсценізацію новели волинянина Віктора Гребенюка «Крижем». В планах також — відкрити дитячу секцію театру-студії.
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Про це інформує ВРД НСТУ.
Режисер Альона Малюга-Мельникова розповіла, що ідею створення такої студії виношувала не один рік.
«Після 15-ти років проживання і роботи в Києві я повернулася сюди і при відремонтованому будинку Просвіта створила цю студію», – каже режисер.
На вечірні репетиції в театральну студію йдуть з цікавістю люди різного віку та професій. Вже на початках в театрали записалися близько півсотні ковельчан. Серед них – школяр Михайло Бразінський.
«У школі часто виходив на сцену, пробував себе в різних ролях. Коли відкрилась театральна студія, одразу прийшов на заняття», – розповів Михайло.
Ковельські театрали поки що не придумали назву свого театру. Однак уже встигли показати дебютну виставу — інсценізацію новели волинянина Віктора Гребенюка «Крижем». В планах також — відкрити дитячу секцію театру-студії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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