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На Волині діє експериментальний театр

На Волині діє експериментальний театр
У Ковелі ази театрального мистецтва опановують люди різного віку в експериментальній театр-студії, що діє при народному домі «Просвіта».

Про це інформує ВРД НСТУ.

Режисер Альона Малюга-Мельникова розповіла, що ідею створення такої студії виношувала не один рік.

«Після 15-ти років проживання і роботи в Києві я повернулася сюди і при відремонтованому будинку Просвіта створила цю студію», – каже режисер.

На вечірні репетиції в театральну студію йдуть з цікавістю люди різного віку та професій. Вже на початках в театрали записалися близько півсотні ковельчан. Серед них – школяр Михайло Бразінський.

«У школі часто виходив на сцену, пробував себе в різних ролях. Коли відкрилась театральна студія, одразу прийшов на заняття», – розповів Михайло.

Ковельські театрали поки що не придумали назву свого театру. Однак уже встигли показати дебютну виставу — інсценізацію новели волинянина Віктора Гребенюка «Крижем». В планах також — відкрити дитячу секцію театру-студії.



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Теги: театр
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