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У Тернополі маршрутки замінять автобусами

У Тернополі маршрутки замінять автобусами
Тернопільська міськрада прийняла рішення, яке дозволить комунальному підприємству «Тернопільелектротранс» укласти договір лізингу для закупівлі автобусів замість маршруток

Про це повідомляє Lb.ua, – пише Еспресо.

За словами міського голови Сергія Надала, у місті працюватимуть 110-120 великих автобусів на газі, розрахованих на 80-100 місць.

«Це, по-перше, здешевить їх експлуатацію. По-друге, значно поліпшить екологічну ситуацію в місті через зменшення викидів в атмосферу», – зазначив Надал.

Імовірно, перші великі автобуси вийдуть на маршрут через кілька місяців.

10 січня більшість маршрутних автобусів у Тернополі не вийшли на рейси. Водії відмовилися працювати через введення електронної оплати проїзду. 22 січня всім маршрутникам вручили листи-повідомлення про припинення їх діяльності з 1 лютого.

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Теги: транспорт
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