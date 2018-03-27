У Тернополі маршрутки замінять автобусами
Сьогодні, 08:54
Тернопільська міськрада прийняла рішення, яке дозволить комунальному підприємству «Тернопільелектротранс» укласти договір лізингу для закупівлі автобусів замість маршруток
Про це повідомляє Lb.ua, – пише Еспресо.
За словами міського голови Сергія Надала, у місті працюватимуть 110-120 великих автобусів на газі, розрахованих на 80-100 місць.
«Це, по-перше, здешевить їх експлуатацію. По-друге, значно поліпшить екологічну ситуацію в місті через зменшення викидів в атмосферу», – зазначив Надал.
Імовірно, перші великі автобуси вийдуть на маршрут через кілька місяців.
10 січня більшість маршрутних автобусів у Тернополі не вийшли на рейси. Водії відмовилися працювати через введення електронної оплати проїзду. 22 січня всім маршрутникам вручили листи-повідомлення про припинення їх діяльності з 1 лютого.
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Про це повідомляє Lb.ua, – пише Еспресо.
За словами міського голови Сергія Надала, у місті працюватимуть 110-120 великих автобусів на газі, розрахованих на 80-100 місць.
«Це, по-перше, здешевить їх експлуатацію. По-друге, значно поліпшить екологічну ситуацію в місті через зменшення викидів в атмосферу», – зазначив Надал.
Імовірно, перші великі автобуси вийдуть на маршрут через кілька місяців.
10 січня більшість маршрутних автобусів у Тернополі не вийшли на рейси. Водії відмовилися працювати через введення електронної оплати проїзду. 22 січня всім маршрутникам вручили листи-повідомлення про припинення їх діяльності з 1 лютого.
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