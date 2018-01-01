Курс валют у Луцьку на 28 березня





Євро при купівлі становить - 32,287, при продажу - 32,918.



Курс російського рубля: купівля - 0,409, продаж - 0,470.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 7,338, продаж - 7,913.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26,101, а продаж - 26,417.Євро при купівлі становить - 32,287, при продажу - 32,918.Курс російського рубля: купівля - 0,409, продаж - 0,470.Щодо польського злотого, то купівля становить - 7,338, продаж - 7,913.

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