Курс валют у Луцьку на 28 березня
Сьогодні, 09:00
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26,101, а продаж - 26,417.
Євро при купівлі становить - 32,287, при продажу - 32,918.
Курс російського рубля: купівля - 0,409, продаж - 0,470.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 7,338, продаж - 7,913.
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Євро при купівлі становить - 32,287, при продажу - 32,918.
Курс російського рубля: купівля - 0,409, продаж - 0,470.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 7,338, продаж - 7,913.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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