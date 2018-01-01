вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучани воду з ванни зливали просто на вулицю. ФОТО

Лучани воду з ванни зливали просто на вулицю. ФОТО
Небайдужі лучани звернулися до муніципалів із тим, що на вулиці Скрябіна, 5 з будинку відбувається злив нечистот.

Інспектори спіймали порушників на гарячому, – повідомляють у Департаменті муніципальної варти Луцька.

За вказаною адресою винахідливі господарі зливали воду з ванної просто на вулицю, де ходять люди, замість того, щоб вивести шланг в каналізаційну мережу.

На порушників складено адміністративний протокол за ст. 152 КУпАП за порушення п.п. 2.5.5.1.1. «Правил благоустрою міста Луцька». Тепер їм доведеться сплатити штраф від 340 до 1360 гривень.

Лучани воду з ванни зливали просто на вулицю. ФОТО
Лучани воду з ванни зливали просто на вулицю. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: благоустрій
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Під мерією Луцька - пікет. ФОТО. ВІДЕО
Луцьку міську раду пікетуватимуть через тролейбуси з Швейцарії
Міська влада за час керування «УКРОПу» суттєво втратила довіру лучан, - опитування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У волинському селі «тонуть» оселі. ФОТО
Сьогодні, 09:43
Волиняни відзвітувалися про майже 200 мільйонів гривень доходів
Сьогодні, 09:39
Лучани воду з ванни зливали просто на вулицю. ФОТО
Сьогодні, 09:22
На луцькому ЖК «Супернова» зводять одночасно 5 будинків. ФОТО
Сьогодні, 09:04
Курс валют у Луцьку на 28 березня
Сьогодні, 09:00
Схожі новини
Без гумаків не пройдеш: у Луцьку тротуар тоне в болоті. ВІДЕО Без гумаків не пройдеш: у Луцьку тротуар тоне в болоті. ВІДЕО
27 березень, 17:01
У місті на Волині відмовилися від побілки дерев У місті на Волині відмовилися від побілки дерев
27 березень, 11:27
Впадуть на голову перехожим: лучани б’ють на сполох через аварійні балкони. ВІДЕО Впадуть на голову перехожим: лучани б’ють на сполох через аварійні балкони. ВІДЕО
21 березень, 15:43
Лучани нарікають на загиджений міст через залізничні колії. ВІДЕО Лучани нарікають на загиджений міст через залізничні колії. ВІДЕО
21 березень, 14:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Більше ніякої оренди: як молодим сім'ям вигідно отримати власне житло у Луцьку
Сьогодні, 09:08
 1
На луцькому ЖК «Супернова» зводять одночасно 5 будинків. ФОТО
Сьогодні, 09:04
 1
Сиротинська втікала від журналістів
Сьогодні, 08:27
 1
ЦИТАТНИК екс-директора «Майкрософт Україна» Надії Васильєвої: «В Україні займатися бізнесом - це «куркулізм»
27 березень, 18:10
 1
Тролейбуси зі Швейцарії? А чом би й ні!?
27 березень, 17:30
 1
Медіа
відео
1/8