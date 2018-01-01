Лучани воду з ванни зливали просто на вулицю. ФОТО

Небайдужі лучани звернулися до муніципалів із тим, що на вулиці Скрябіна, 5 з будинку відбувається злив нечистот.Інспектори спіймали порушників на гарячому, – повідомляють у Департаменті муніципальної варти Луцька.За вказаною адресою винахідливі господарі зливали воду з ванної просто на вулицю, де ходять люди, замість того, щоб вивести шланг в каналізаційну мережу.На порушників складено адміністративний протокол за ст. 152 КУпАП за порушення п.п. 2.5.5.1.1. «Правил благоустрою міста Луцька». Тепер їм доведеться сплатити штраф від 340 до 1360 гривень.