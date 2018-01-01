Лучани воду з ванни зливали просто на вулицю. ФОТО
Сьогодні, 09:22
Небайдужі лучани звернулися до муніципалів із тим, що на вулиці Скрябіна, 5 з будинку відбувається злив нечистот.
Інспектори спіймали порушників на гарячому, – повідомляють у Департаменті муніципальної варти Луцька.
За вказаною адресою винахідливі господарі зливали воду з ванної просто на вулицю, де ходять люди, замість того, щоб вивести шланг в каналізаційну мережу.
На порушників складено адміністративний протокол за ст. 152 КУпАП за порушення п.п. 2.5.5.1.1. «Правил благоустрою міста Луцька». Тепер їм доведеться сплатити штраф від 340 до 1360 гривень.
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Інспектори спіймали порушників на гарячому, – повідомляють у Департаменті муніципальної варти Луцька.
За вказаною адресою винахідливі господарі зливали воду з ванної просто на вулицю, де ходять люди, замість того, щоб вивести шланг в каналізаційну мережу.
На порушників складено адміністративний протокол за ст. 152 КУпАП за порушення п.п. 2.5.5.1.1. «Правил благоустрою міста Луцька». Тепер їм доведеться сплатити штраф від 340 до 1360 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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