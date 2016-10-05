Волиняни відзвітувалися про майже 200 мільйонів гривень доходів
Сьогодні, 09:39
Податкові декларації про майновий стан і доходи до державних податкових інспекцій Волині подали 2635 громадян.
Волинські декларанти відзвітувалися про 197,7 мільйона гривень отриманих у 2017 році доходів, - повідомляє прес-служба ГУ ДФС у Волинській області.
Завдяки волинянам, котрі вказали у своїх деклараціях доходи, з яких минулого року не утримувалися податки, до бюджетів додатково буде сплачено 3,4 мільйона гривень ПДФО та 0,8 мільйона гривень військового збору.
Найбільш чисельна група декларантів – 342, отримувачі спадщини чи подарованого вартісного майна, які відповідно до вимог закону зобов’язані подати декларацію про успадковане чи отримане в подарунок майно, а також сплатити податок на доходи фізичних осіб та військовий збір. Наразі сума визначеного до сплати цією категорією декларантів ПДФО складає 1,4 мільйона гривень, а військового збору - 0,4 мільйона гривень.
«Нинішній темп деклараційної кампанії дещо вищий проти минулого року. Однак, як і торік, найбільшу кількість декларантів ми очікуємо у квітні. Тому просимо волинян, котрі ще не подали податкові декларації за минулий рік, не відкладати візит до податкової інспекції на останні дні», - зазначає начальник ГУ ДФС у Волинській області Світлана Савчук.
Керівник волинських фіскалів запевнила, що напрацьований упродовж більш як десятиліття алгоритм роботи з декларантами дозволяє забезпечити роботу Центрів обслуговування платників за будь-якого навантаження. Однак, щоб не створювати черг та незручностей, тим, хто зобов’язаний подавати річну податкову декларацію, краще завітати до державних податкових інспекцій раніше, -наголошують в ГУ ДФС у Волинській області.
«Як правило, кожен декларант потребує консультацій наших фахівців щодо заповнення декларації, особливо в частині визначення сум до сплати. Для декларантів, котрі звітують про доходи з метою скористатися правом на отримання податкової знижки, інколи потрібно донести документи. Просимо поважати право кожного на якісне обслуговування та належну увагу», - наголошує Світлана Савчук.
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Волинські декларанти відзвітувалися про 197,7 мільйона гривень отриманих у 2017 році доходів, - повідомляє прес-служба ГУ ДФС у Волинській області.
Завдяки волинянам, котрі вказали у своїх деклараціях доходи, з яких минулого року не утримувалися податки, до бюджетів додатково буде сплачено 3,4 мільйона гривень ПДФО та 0,8 мільйона гривень військового збору.
Найбільш чисельна група декларантів – 342, отримувачі спадщини чи подарованого вартісного майна, які відповідно до вимог закону зобов’язані подати декларацію про успадковане чи отримане в подарунок майно, а також сплатити податок на доходи фізичних осіб та військовий збір. Наразі сума визначеного до сплати цією категорією декларантів ПДФО складає 1,4 мільйона гривень, а військового збору - 0,4 мільйона гривень.
«Нинішній темп деклараційної кампанії дещо вищий проти минулого року. Однак, як і торік, найбільшу кількість декларантів ми очікуємо у квітні. Тому просимо волинян, котрі ще не подали податкові декларації за минулий рік, не відкладати візит до податкової інспекції на останні дні», - зазначає начальник ГУ ДФС у Волинській області Світлана Савчук.
Керівник волинських фіскалів запевнила, що напрацьований упродовж більш як десятиліття алгоритм роботи з декларантами дозволяє забезпечити роботу Центрів обслуговування платників за будь-якого навантаження. Однак, щоб не створювати черг та незручностей, тим, хто зобов’язаний подавати річну податкову декларацію, краще завітати до державних податкових інспекцій раніше, -наголошують в ГУ ДФС у Волинській області.
«Як правило, кожен декларант потребує консультацій наших фахівців щодо заповнення декларації, особливо в частині визначення сум до сплати. Для декларантів, котрі звітують про доходи з метою скористатися правом на отримання податкової знижки, інколи потрібно донести документи. Просимо поважати право кожного на якісне обслуговування та належну увагу», - наголошує Світлана Савчук.
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