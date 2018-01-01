У волинському селі «тонуть» оселі. ФОТО





На місці події працювали рятувальники, – повідомляють у прес-службі УДСНС Волині.



Так, працівники 6-ї державної пожежно-рятувальної частини Ківерців проводили аварійно-рятувальні роботи – відкачували воду з 5-ти присадибних ділянок. Затоплення відбулося внаслідок танення снігу та підйому ґрунтових вод.



Всього рятувальники відкачали 110 м.куб. води.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Дерно Ківерцівського району затопило присадибні ділянки.На місці події працювали рятувальники, – повідомляють у прес-службі УДСНС Волині.Так, працівники 6-ї державної пожежно-рятувальної частини Ківерців проводили аварійно-рятувальні роботи – відкачували воду з 5-ти присадибних ділянок. Затоплення відбулося внаслідок танення снігу та підйому ґрунтових вод.Всього рятувальники відкачали 110 м.куб. води.

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