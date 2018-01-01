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У волинському селі «тонуть» оселі. ФОТО

У волинському селі «тонуть» оселі. ФОТО
У селі Дерно Ківерцівського району затопило присадибні ділянки.

На місці події працювали рятувальники, – повідомляють у прес-службі УДСНС Волині.

Так, працівники 6-ї державної пожежно-рятувальної частини Ківерців проводили аварійно-рятувальні роботи – відкачували воду з 5-ти присадибних ділянок. Затоплення відбулося внаслідок танення снігу та підйому ґрунтових вод.

Всього рятувальники відкачали 110 м.куб. води.

У волинському селі «тонуть» оселі. ФОТО
У волинському селі «тонуть» оселі. ФОТО
У волинському селі «тонуть» оселі. ФОТО

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Теги: підтоплення
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