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На «Устилузі» чоловік позбувся Mercedes через контрабанду

На «Устилузі» чоловік позбувся Mercedes через контрабанду
На українсько-польському кордоні прикордонники у двох транспортних засобах виявили майже 1,5 тисячі пачок контрабандних сигарет.

Так, учора в пункт пропуску «Устилуг» прибув 47-річний громадянин України на мікроавтобусі Mercedes. Під час перевірки автівки прикордонники Львівського загону спільно з працівниками фіскальної служби знайшли під декоративною обшивкою бокових стінок та стелі іномарки понад 1,3 пачок сигарет, - інформує Держприкордонслужба України.

Крім того, правоохоронці Луцького загону в пункті пропуску «Ягодин» в автомобілі «ГАЗ» виявили також 150 пачок контрабандних тютюнових виробів.

Знайдені сигарети та мікроавтобус Mercedes вартістю майже 320 тисяч гривень, вилучено співробітниками ДФС встановленим порядком.

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Теги: контрабанда, сигарети
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