На «Устилузі» чоловік позбувся Mercedes через контрабанду





Так, учора в пункт пропуску «Устилуг» прибув 47-річний громадянин України на мікроавтобусі Mercedes. Під час перевірки автівки прикордонники Львівського загону спільно з працівниками фіскальної служби знайшли під декоративною обшивкою бокових стінок та стелі іномарки понад 1,3 пачок сигарет, - інформує



Крім того, правоохоронці Луцького загону в пункті пропуску «Ягодин» в автомобілі «ГАЗ» виявили також 150 пачок контрабандних тютюнових виробів.



Знайдені сигарети та мікроавтобус Mercedes вартістю майже 320 тисяч гривень, вилучено співробітниками ДФС встановленим порядком.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На українсько-польському кордоні прикордонники у двох транспортних засобах виявили майже 1,5 тисячі пачок контрабандних сигарет.Так, учора в пункт пропуску «Устилуг» прибув 47-річний громадянин України на мікроавтобусі Mercedes. Під час перевірки автівки прикордонники Львівського загону спільно з працівниками фіскальної служби знайшли під декоративною обшивкою бокових стінок та стелі іномарки понад 1,3 пачок сигарет, - інформує Держприкордонслужба України.Крім того, правоохоронці Луцького загону в пункті пропуску «Ягодин» в автомобілі «ГАЗ» виявили також 150 пачок контрабандних тютюнових виробів.Знайдені сигарети та мікроавтобус Mercedes вартістю майже 320 тисяч гривень, вилучено співробітниками ДФС встановленим порядком.

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