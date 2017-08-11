Під мерією Луцька - пікет. ФОТО. ВІДЕО

Близько 200 працівників луцького автозаводу "Богдан Моторс" прийшли до міської ради з вимогою купувати тролейбуси українського виробництва.Акцію протесту вони влаштували 28 березня під час сесії міськради.Як відомо, Луцька міська рада планує закупити бувші у використанні тролейбуси в Швейцарії. Хоча на автозаводі в обласному центрі Волині виробляють тролейбуси, які купують інші міста України, приміром, Кременчук.Учасники пікету тримають в руках плакати на підтримку українського виробника та української економіки.Мета акції – підтримати вітчизняну галузь автобудування і привернути увагу суспільства до глобальних проблем громадського транспорту, не лише в Луцьку, але й по всій Україні. Попри те, що вітчизняні автобудівні підприємства можуть повністю задовольнити потреби українських міст в якісному оновленні автопарку, місцеве самоврядування нерідко віддає перевагу старим списаним тролейбусам та автобусам з ЄС.Делегація пікетувальників йде в сесійну залу міської ради, аби поспілкуватися з депутатами.