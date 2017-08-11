вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Під мерією Луцька - пікет. ФОТО. ВІДЕО

Під мерією Луцька - пікет. ФОТО. ВІДЕО
Близько 200 працівників луцького автозаводу "Богдан Моторс" прийшли до міської ради з вимогою купувати тролейбуси українського виробництва.

Акцію протесту вони влаштували 28 березня під час сесії міськради.

Як відомо, Луцька міська рада планує закупити бувші у використанні тролейбуси в Швейцарії. Хоча на автозаводі в обласному центрі Волині виробляють тролейбуси, які купують інші міста України, приміром, Кременчук.

Учасники пікету тримають в руках плакати на підтримку українського виробника та української економіки.

Мета акції – підтримати вітчизняну галузь автобудування і привернути увагу суспільства до глобальних проблем громадського транспорту, не лише в Луцьку, але й по всій Україні. Попри те, що вітчизняні автобудівні підприємства можуть повністю задовольнити потреби українських міст в якісному оновленні автопарку, місцеве самоврядування нерідко віддає перевагу старим списаним тролейбусам та автобусам з ЄС.

Делегація пікетувальників йде в сесійну залу міської ради, аби поспілкуватися з депутатами.






Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: тролейбус, Швейцарія, пікет, вибір редактора
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Під мерією Луцька - пікет. ФОТО. ВІДЕО
Луцьку міську раду пікетуватимуть через тролейбуси з Швейцарії
Міська влада за час керування «УКРОПу» суттєво втратила довіру лучан, - опитування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Києві чоловік з пістолетом напав на «швидку»
Сьогодні, 10:27
На Волині запровадили унікальний метод лікування ран
Сьогодні, 10:10
Під мерією Луцька - пікет. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 10:03
Ляшко йде в мери Луцька та барбершоп в Підгайцях: як жартували на «прощальному» концерті «Замку Любарта»
Сьогодні, 09:56
На «Устилузі» чоловік позбувся Mercedes через контрабанду
Сьогодні, 09:50
Схожі новини
Луцьку міську раду пікетуватимуть через тролейбуси з Швейцарії Луцьку міську раду пікетуватимуть через тролейбуси з Швейцарії
27 березень, 08:40
ЗМІ ідентифікували молодиків, які пікетували СБУ ЗМІ ідентифікували молодиків, які пікетували СБУ
11 серпень, 2017, 13:39
Обличчя пікету: «прихильники Тиводара» ховалися від камер та хамили Обличчя пікету: «прихильники Тиводара» ховалися від камер та хамили
09 серпень, 2017, 16:58
«Дійсно сучасний, хороший тролейбус», - нардеп про «Богдан» «Дійсно сучасний, хороший тролейбус», - нардеп про «Богдан»
26 березень, 18:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Більше ніякої оренди: як молодим сім'ям вигідно отримати власне житло у Луцьку
Сьогодні, 09:08
 1
На луцькому ЖК «Супернова» зводять одночасно 5 будинків. ФОТО
Сьогодні, 09:04
 1
Сиротинська втікала від журналістів
Сьогодні, 08:27
 1
ЦИТАТНИК екс-директора «Майкрософт Україна» Надії Васильєвої: «В Україні займатися бізнесом - це «куркулізм»
27 березень, 18:10
 1
Тролейбуси зі Швейцарії? А чом би й ні!?
27 березень, 17:30
 1
Медіа
відео
1/8