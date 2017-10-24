На Волині запровадили унікальний метод лікування ран
Сьогодні, 10:10
У Ковельському МТМО запрацював унікальний апарат для лікування ран "Плазон".
Про це йдеться на сторінці у Facebook Ковель МТМО.
"ПЛАЗОНОТЕРАПІЯ – унікальний сучасний напрямок лікування будь-яких ранових поверхонь (Нобелівська премія з медицини), ефективність якої доведена при лікуванні важколікованих ран, які заживають за кілька днів. Плазон просто ідеальний для лікування опіків і гнійних ран", - йдеться в дописі.
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Про це йдеться на сторінці у Facebook Ковель МТМО.
"ПЛАЗОНОТЕРАПІЯ – унікальний сучасний напрямок лікування будь-яких ранових поверхонь (Нобелівська премія з медицини), ефективність якої доведена при лікуванні важколікованих ран, які заживають за кілька днів. Плазон просто ідеальний для лікування опіків і гнійних ран", - йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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