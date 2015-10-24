У Києві чоловік з пістолетом напав на «швидку»





Як повідомляє



На гарячу лінію надійшло повідомлення, що в підвалі будинку знаходиться людина без ознак життя. При цьому проїхати у двір у лікарів не вийшло через припарковану Toyota



"Водій даного авто, який стояв у дворі біля будинку по вул. Зодчих, 80А, не надав можливості машині швидкої допомоги проїхати, на зауваження вибіг з машини, витягнув нашого водія з-за керма, завалив і почав бити, в руках у нього був пістолет, але на щастя не встиг ним скористатися", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві стався напад на бригаду "швидкої допомоги".Як повідомляє dtp.kiev.ua на сторінці в Facebook, інцидент трапився на вулиці Зодчих.На гарячу лінію надійшло повідомлення, що в підвалі будинку знаходиться людина без ознак життя. При цьому проїхати у двір у лікарів не вийшло через припарковану Toyota"Водій даного авто, який стояв у дворі біля будинку по вул. Зодчих, 80А, не надав можливості машині швидкої допомоги проїхати, на зауваження вибіг з машини, витягнув нашого водія з-за керма, завалив і почав бити, в руках у нього був пістолет, але на щастя не встиг ним скористатися", - йдеться в повідомленні.

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