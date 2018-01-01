Українцям планують збільшити тривалість робочого дня





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Згідно з проектом нового Кодексу законів про працю (КЗпП), який вже прийнятий в першому читанні, в колективних договорах дозволять збільшувати робочий день. "Колективним договором може бути продовжена тривалість щоденної роботи, але не більше ніж до 12 годин", - йдеться в ст. 141 документа.



Також в документі пропонують ввести поняття "ненормована робота". Варто враховувати, що за кожну годину роботи понад "норми" мають окремо платити. Крім того, якщо в рік понад норму працювати більше 120 годин, то за кожну наступну годину повинні платити за потрійною ставкою. Таким чином, роботодавцям дозволять продовжувати робочі години, але за умови окремої оплати.



Експерт ринку праці Олександр Білоус впевнений: і зараз на багатьох підприємствах українці працюють довше 8 годин. Крім того, є роботи, які неможливі за графіком. З одного боку, таке нововведення дозволить узаконити ситуацію, яка вже склалася, а з іншого - дасть можливість заробляти більше.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українцям вже незабаром можуть на 4 дні збільшити відпустку і дозволити, за умови підписання відповідного договору, збільшити тривалість щоденної роботи до 12 годин. При цьому "нормальну" тривалість роботи не змінюють, а за "зайві" робочі години будуть додатково платити.Про це пише Обозреватель Згідно з проектом нового Кодексу законів про працю (КЗпП), який вже прийнятий в першому читанні, в колективних договорах дозволять збільшувати робочий день. "Колективним договором може бути продовжена тривалість щоденної роботи, але не більше ніж до 12 годин", - йдеться в ст. 141 документа.Також в документі пропонують ввести поняття "ненормована робота". Варто враховувати, що за кожну годину роботи понад "норми" мають окремо платити. Крім того, якщо в рік понад норму працювати більше 120 годин, то за кожну наступну годину повинні платити за потрійною ставкою. Таким чином, роботодавцям дозволять продовжувати робочі години, але за умови окремої оплати.Експерт ринку працівпевнений: і зараз на багатьох підприємствах українці працюють довше 8 годин. Крім того, є роботи, які неможливі за графіком. З одного боку, таке нововведення дозволить узаконити ситуацію, яка вже склалася, а з іншого - дасть можливість заробляти більше.

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