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Луцькі радикали лише через рік після вигнання Ляшком з партії розформували фракцію в міськраді

Луцькі радикали лише через рік після вигнання Ляшком з партії розформували фракцію в міськраді
Фракція «Радикальної партії Олега Ляшка» у Луцькій міській раді припинила існування.

Про це під час сесії 28 березня повідомив секретар міськради Григорій Пустовіт.

Секретар зауважив, що хоче зачитати звернення від депутатів Костянтина Петрочука, Сергія Були та Аркадія Соломатіна про розформування фракції «Радикальної партії Олега Ляшка» у Луцькраді.

Нагадаємо, у березні після того як луцькі радикали в березні 2017 року приєдналися до «укропівської» більшості керівник партії Олег Ляшко вигнав їх з лав радикалів.

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Теги: Луцька міська рада, Олег Ляшко
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