«Якщо ви купляєте швейцарське, тоді ви не українські патріоти, а швейцарські», - директор з луцького автозаводу до депутатів

Директор з виробництва на луцькому автозаводі «Богдан Моторс»закликав депутатів Луцькради ознайомитися із роботою підприємства перш ніж критикувати та звинувачувати підприємство. Посадовець каже: аби розвивати українське виробництво, його треба підтримувати.Про це йшлося під час сесії Луцькради 28 березняГриців зауважив, що варто побачити перспективу розвитку луцького підприємства. Мовляв, він вчора прочитав у ЗМІ інформацію, яка не відповідала дійсності, зокрема коментарі радника мерастосовно того, що продукція «Богдана» - непотріб, а місто має позови від Польщі через неякісну продукцію. Ця інформація неправдива, - каже Гриців. Він запропонував депутатам спочатку завітати на підприємство та познайомитися з його роботою та продукцією, тоді вже озвучувати якісь висновки.Чоловік пригадав, як кожного року працівників підприємства вітають із днем машинобудівника, та бажають здоров'я. Окрім того, на підприємстві працює 700 людей, які годують свої родини.Підприємство за минулий рік сплатили загалом близько 80 млн податку, із них близько 7,6 млн грн спрямували до міського бюджету. Однак нині «розпилом рішають» питання розподілу цих грошей, купуючи тролейбуси в Швейцарії.Гриців зауважив, що на підприємстві готові показати всю інформацію щодо виробництва, щодо того, що тут не використовують російських запчастин тощо. Тому він запропонував спочатку познайомитися із підприємством та його роботою та оцінити його продукцією.«Якщо ви українські патріоти, а купляєте швейцарське, тоді ви не українські патріоти, а швейцарські», - зауважив Гриців.«Чому поробили секонд-хенди? Бо ми не розвиваємо своє виробництво», - зауважив представник підприємства. Мовляв, треба працювати над розвитком українського виробництва.«Треба менше «розпилювати «кошти», а раціонально їх використовувати», - сказав чоловік.Мовляв, йдеться не тільки про машини, а й інфраструктуру, приміром, частина Набережної, яку нещодавно ремонтували, вже «розлізлася».Секретар міської радзауважив, що нинішній візит працівників «Богдана» політична акція. Натомість працівники «Богдана» вигукували «Ганьба!» та зауважували, що тролейбуси від «Богдана» їздять у польському Любліні, і там не було зауваг до якості.